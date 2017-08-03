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Как преобразится сквер в центре Новокузнецка

03 августа 10:03
1668
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация Новокузнецка

В Новокузнецке разработали проект по изменению сквера Выпова на пересечении Кирова и Октябрьского.

Авторы идеи рассказали, что сегодня сквер состоит из двух частей. Одна примыкает к дороге и удобна для пешеходов, а вторая более камерная и подходит для отдыха. Архитекторы предложили сохранить пешеходные связи в первой части, а вторую обустроить для отдыха горожан, снабдив её малыми архитектурными формами.

Сейчас объявили конкурс на подрядчика, пишет Novokuznetsk.su. Власти напоминают, что сквер благоустроят по программе «Комплексное развитие моногородов». В её рамках у нас уже запустили медцентр «Grand Medica» с благоустроенной территорией, ремонтируют ДК «Алюминщик» и прилегающий сад, строят музей ретро-автомобилей, реконструируют библиотеку на 25 лет Октября.

Как ранее писал ВашГород.ру, на пешеходной зоне на Кирова власти планируют установить лавочки и поменять асфальт.

Комментарии 16
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*
13 0
Как зимой там снег будут убирать?

Вручную?
А летом подметать? Сквозь эти наросты/надолбы ни одна техника не протиснется.
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..1
8 0
Не забудьте поставить табличку в честь кого назван сквер.
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z
7 0
Не забудьте поставить табличку в честь кого назван сквер.
Ага ... "этот бюджет из денег народа освоил .. и фио".
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Allah
3 0
Такие красивые проекты всегда, а по итогу ставят две с половиной лавочки и оградку. В который раз надеемся что будет не так.
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Новокузнечанин
23 0
Почему бы не создать такой сквер где-нибудь вместо пустыря, а не на месте сформировавшегося парка?
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Лана
18 3
зачем в центре города такие уродливые могильные плиты? проектировщику надо кладбище проектировать. Как эти уродливые плиты будут способствовать отдыху горожан? сколько детей и подростков руки-ноги переломает, забираясь на них делать селфи, с коляской там не пройдешь. тогда уж сделали бы скейт-парк или велодорожки для велосипедов и роликов или большой детский городок.
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Александр
2 0
В этом сквере часто воняет канализацией. Может стоит начать с ремонта и колодца?
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1
22 0
Не Трогайте сквер!!!
Положите на тропинки новый асфальт и достаточно!!! Там так зелено сейчас, тенек. А будет 2 куста, одна рябинка и куча камней с бетоном.
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...
0 0
Когда начало, раз снова реклама хватит!
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13
1 0
Не Трогайте сквер!!!
Положите на тропинки новый асфальт и достаточно!!! Там так зелено сейчас, тенек. А будет 2 куста, одна рябинка и куча камней с бетоном.
Ничего ты не понимаешь в освоении бюджета
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Хапаразигастус
10 0
Уберите из проекта кладбищенские плиты и поставьте туда деревья. И вообще это очередное каменное убожество, а не сквер.
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О
1 1
зачем в центре города такие уродливые могильные плиты? проектировщику надо кладбище проектировать. Как эти уродливые плиты будут способствовать отдыху горожан? сколько детей и подростков руки-ноги переломает, забираясь на них делать селфи, с коляской там не пройдешь. тогда уж сделали бы скейт-парк или велодорожки для велосипедов и роликов или большой детский городок.
яжемать подъехала! С коляской она не пройдет
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??
7 0
После постройки этого проекта его автора привязать там летом в 40-градусное пекло часов на пять на этом закатаном в бетоно-асфальт пространстве. И воды ему не давать. Если выживет может ума прибавится. Когда мозгов нет - только так учить таких авторов уму-разуму.
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читатель
5 0
От деревьев главное руки прочь, а то опять все вырубят, в асфальт закатают и редкие бадылки посадят типа парк.
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читатель
5 0
Не Трогайте сквер!!!
Положите на тропинки новый асфальт и достаточно!!! Там так зелено сейчас, тенек. А будет 2 куста, одна рябинка и куча камней с бетоном.
Полностью поддерживаю. Эту кучу бетона нельзя там устанавливать. Как донести до руководства города, что людям не нравится это захламление плитами? Как руководству могло понравиться это уродство?
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....
0 0
Полностью поддерживаю. Эту кучу бетона нельзя там устанавливать. Как донести до руководства города, что людям не нравится это захламление плитами? Как руководству могло понравиться это уродство?
Оценивают исключительно с точки зрения вида из окна лимузина.
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