Популярный ведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала» из-за конфликта с новым продюсером шоу «Пусть говорят».
Об этом на условиях анонимности рассказали сотрудники «Первого канала». По их словам, Малахов действительно возражал против прихода в команду телеканала продюсера Натальи Никоновой. С ней у шоумена не раз возникали конфликты. Но в этот раз руководители канала не прислушались к ведущему.
Источники сообщают, что Наталья Никонова в преддверии выборов хочет сделать упор в «Пусть говорят» на политические темы. Андрей Малахов же всегда посвящал программы общественным проблемам и менять формат отказался, пишут «Известия».
При этом официальных заявлений ни «Первый канал», ни «Россия-1», куда якобы устроится Малахов, не сделали.
Как уже сообщал ВашГород.ру, предварительно, на место Малахова планируют поставить немедийных персон.
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