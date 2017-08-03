И не только. Беременных и кормящих женщин ждёт масса другой полезной информации.

Новокузнецк присоединился к Всемирной акции «Неделя поддержки грудного вскармливания». Организаторы подготовили для горожанок семинары и мастер-классы. На них новокузнечанки узнают об основных правилах лактации, о пользе грудного вскармливания для мамы и о его безболезненном завершении.

Горожанок научат, как правильно подготовиться и как восстановить организм после родов, а также как изготовить обереговые куклы на благополучные роды и куклы-кормилки.

«Неделя поддержки грудного вскармливания» продлится до 7 августа. Все мероприятия проводятся в Центре поддержки материнства «От мамы к маме» на Тольятти, 48. Подробности можно узнать здесь.