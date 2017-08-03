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Молодых мам Новокузнецка приглашают на бесплатные семинары по грудному вскармливанию

03 августа 10:42
451
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
lancarasi.com

И не только. Беременных и кормящих женщин ждёт масса другой полезной информации.

Новокузнецк присоединился к Всемирной акции «Неделя поддержки грудного вскармливания». Организаторы подготовили для горожанок семинары и мастер-классы. На них новокузнечанки узнают об основных правилах лактации, о пользе грудного вскармливания для мамы и о его безболезненном завершении.

Горожанок научат, как правильно подготовиться и как восстановить организм после родов, а также как изготовить обереговые куклы на благополучные роды и куклы-кормилки.

«Неделя поддержки грудного вскармливания» продлится до 7 августа. Все мероприятия проводятся в Центре поддержки материнства «От мамы к маме» на Тольятти, 48. Подробности можно узнать здесь.

Комментарии 3
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15 0
Обереговые куклы и куклы-кормилки?

Вы серьезно?
И это - Всемирная акция?

Живем в лесу, молимся колесу...
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13
1 0
Обереговые куклы и куклы-кормилки?

Вы серьезно?
И это - Всемирная акция?

Живем в лесу, молимся колесу...
Они серьезно.
фейспалм.джипег
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Алиса
1 0
Куклы- кормилки ? Куклы на роды? А центр поддержки материнства - это секта какая-то ? Ещё адреса бабок - повитух раздавали бы ...
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