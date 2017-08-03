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Стало известно, какой вуз выбрали треть кузбасских выпускников

03 августа 11:05
2186
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kemsu.ru

В сентябре для выпускников школ Кузбасса начнётся новая жизнь.

Всего 11 класс в Кемеровской области в этом году закончили 10 085 ребят. Из них треть, 3227 человек, подали заявление в КемГУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Больше всего выпускников хотят учиться на государственном и муниципальном управлении. Конкурс составляет 32 человека на место. Также среди бывших школьников востребованы юриспруденция, туризм и менеджемент и история.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, Кемеровский государственный университет стал опорным вузом. Теперь он должен обеспечивать регион профессионалами и развивать его научный потенциал.

Напомним, в КемГУ появится новый ветеринарный центр.

Комментарии 5
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z
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Ну и зачем 5 лет тратить на устаревшую бодягу в местах освоения бюджетных денег?
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Васильев
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Ну и зачем 5 лет тратить на устаревшую бодягу в местах освоения бюджетных денег?
Ты 3 года в ПТУ 29 потратил, а току ? Как росли руки из жопы, так и растут
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Инна
5 0
Учиться на управленца в КЕмГУ,потом 80 процентов выпускников работают продавцами(менеджерами)в магазинах типа Евросети,м-видео и .т п,а при большом везении в отделе кадров)))
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Васильев
0 0
Учиться на управленца в КЕмГУ,потом 80 процентов выпускников работают продавцами(менеджерами)в магазинах типа Евросети,м-видео и .т п,а при большом везении в отделе кадров)))
Так на этом факулетете манагеров-продавцов и обучают )
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Читатель
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Где бы не работать, лишь бы не работать. Все в манагеры так и прут.
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