Специалисты Роспотребнадзора исследовали пляжи и зоны отдыха Кузбасса и вновь нашли множество опасных.

Так, кемеровчанам не рекомендуют купаться на острове Кемеровском, Правой гавани, зонах отдыха на озере Красном, «Берендей», «Чайка», «Клеопатра» и «Притомском». Все эти места не соответствуют нормам по бактериям в воде.

В Новокузнецке лучше не купаться в 9 местах. Это пляжи «Дельфин», «Юга», «Уют», «Нептун», «Черёмушки», «Левобережный», «Мираж». Также нормам не соответствуют парк культуры и отдыха «Водный» и вода в пруду на базе отдыха «Южная» в районе Чистой Гривы.

Тем временем погода в Кузбассе по-прежнему не очень подходит для пляжа. «Гисметео» сообщает, что в ближайшие два дня нас ждут грозы и температура +26 градусов.

Напомним, в июне Роспотребнадзор по Кузбассу рассказал о 20 опасных пляжах в регионе.