Автомобилям с двигателем внутреннего сгорания включат красный свет в мегаполисах и на курортах.

С предложением о запрете их использования выступили руководители компании «КамАЗ». Инициатива содержится в пакете документов по мерам поддержки электромобилей в России.

Как сообщает novokuznetsk.su, в числе предложений также — предоставить бесплатные парковки для электромобилей, установить «нулевую» ставку транспортного налога и ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

Заинтересованные министерства должны рассмотреть пакет предложений и выбрать самые эффективные до 17 августа.