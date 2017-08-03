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В России хотят запретить бензиновые автомобили в крупных городах и на курортах

03 августа 12:45
1270
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dostyp.com.ua

Автомобилям с двигателем внутреннего сгорания включат красный свет в мегаполисах и на курортах.

С предложением о запрете их использования выступили руководители компании «КамАЗ». Инициатива содержится в пакете документов по мерам поддержки электромобилей в России.

Как сообщает novokuznetsk.su, в числе предложений также — предоставить бесплатные парковки для электромобилей, установить «нулевую» ставку транспортного налога и ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

Заинтересованные министерства должны рассмотреть пакет предложений и выбрать самые эффективные до 17 августа.

Комментарии 16
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местный-2
13 0
Опять под чужие хотелки решили лечь? Бесплатный сыр естественно перерастет затем в оплату/поддержку чужого бизнеса.
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Лёвушка
31 0
Правильным решением будет запретить въезд в жилые районы грузовикам грузоподъемностью более 10 тонн. А в России новые электромобили или гибриды могут позволить себе только те слои населения, которые в СССР могли себе позволить 21 и 24 Волги.
2,5 млн за новый Prius - это перебор.
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Федя
25 2
Эти недомыслители постоянно берут пример с развитых стран и рожают, рожают, рожают новую дурь, новые запреты. Да, дело может и хорошее, но вы тогда развивайтесь, как развиваются эти страны, соответствуйте! - тогда имеете полное право. А так имея доисторические автомобили, убитые дороги, никакую экономику - они не имеют права на такие идеи! Камаз - это самые грязные двигатели, вонючие, коптящие..
Почему бы для начала гос программы (или от корпораций) не организовать - новые парки, посадка лесов и пр, зеленых зон, все же разбитое, перерытое, убитое..
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Илья
8 0
Копите на новые модели Теслы за 7 000 000 р. И продолжайте нюхать заводы )))
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*
14 0
Че? И кто себе сможет позволить купить электромобили? А "заправки" будут или в Москву заряжать свои авто будем кататься? Я предлагаю рассмотреть вопрос о незамедлительной отставке поддержавших этот бред сумасшедшего министров-кровопийцев!!!!
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Сергей
3 0
Долбанулись совсем? Вы инфраструктуру сперва сделайте, а потом чет запрещайте.
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Гость
4 0
Да здравствует паровой двигатель на дровах ! разработки Сколково !!!
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Я
4 0
Да не примут такой закон, тогда им придется поменять автомобили во всех госслужбах по всей России. Это песня аналогична запрету праворуких авто.
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Анна
8 0
Когда эти шизофреники угомонятся ? Как что придумают ... не знаешь куда бежать ! Дебилизм ....
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)
3 0
«КамАЗ» против автомобилей с двигателем внутреннего сгорания это как пчелы против меда. Походу кто то затарился б\у гольфмобилями и толкает идею?
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оленевод
2 0
Когда эти шизофреники угомонятся ? Как что придумают ... не знаешь куда бежать ! Дебилизм ....
пока председателя нашего колхоза не сменим , ,
до тех пор колхоз будет идти в "Последний Путь"
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Гога
0 0
Ни куя ... себе новость!? А давайте гос думу запрепим!
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Алиса
0 0
КАМАЗ выступил с предложением ? А их машины куда ? Вонючие ...
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zimagor
0 0
И так каждое утро в Стране Дураков...
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