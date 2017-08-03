В Новокузнецке работники магазина «Стань художником» в «Сити Молле» и «Планете» спорят об обстановке в компании.
Началось всё с отзыва девушки, которая назвала себя бывшим продавцом компании. Во «ВКонтакте» она разместила гневный отзыв о своём опыте работы в магазине. По словам новокузнечанки, директор морально давит на продавцов и нарушает Трудовой кодекс. Помимо этого, сотрудники якобы недополучают зарплату.
«Сначала она старается быть вежливой, а потом начинается насилие, не зная времени суток, не учитывая, что человек на выходном или приболел, она звонит и выпытывает, почему выручка была такая-то, почему продано именно столько-то картин. Она требует, не рассматривается ни то, что что проходимость низкая, ни то, что народ не настроен покупать. Только постоянное слышим „Уволю! Должна! Выгоню!“. Многие девочки не выдерживают и уходят через неделю, другие нет, но у всех одно и то же — в итоге без предупреждений, без объяснений причин человека выставляют. Также начальница не даёт никакой возможности лишний раз выйти за 5 квадратных метров магазина, постоянно ведётся видеонаблюдение с полным отслеживанием действий продавца», — написала Татьяна.
Это сообщение она разослала во многие паблики соцсети. Оно набрало в основном положительные отзывы. Никто из комментаторов не предположил, что у девушки, возможно, был личный конфликт с начальством, или же это происки конкурентов магазина.
Спустя некоторое время в редакцию ВашГород.ру написала другая сотрудница магазина. Елена говорит, что обвинения Татьяны беспочвенны, и в компании на самом деле всё в порядке.
«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать. Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой; также директор проявляет интерес исключительно к рабочим моментам в рабочее время, не беспокоит во внерабочее время», — написала Елена.
В беседе с журналистом ВашГород.ру новокузнечанка уточнила, что сейчас работает в «Стань художником». Стоит отметить, что страничку во «ВКонтакте» девушка, судя по всему, создала несколько дней назад: первая фотография и пост размещены вчера. Но в разговоре новокузнечанка отметила, что страничка не фейковая. Директор, по её словам, сейчас в подавленном состоянии. Это и толкнуло Елену на обращение в СМИ.
UPD: После публикации Елена позвонила в редакцию и сообщила, что на самом деле она больше не работает в магазине, а текст от имени Татьяны также принадлежит её перу. Она написала его из-за размолвки с руководством магазина. Несколько дней спустя, когда утихли эмоции, она решила исправить ситуацию своим вторым сообщением, которое, по её словам, соответствует действительности и нужно воспринимать как верное положение дел.
А как считаете вы, какая из версий соответствует действительности?
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Маленькая помойка на ТВ постепенно станет большой отстойной ямой,где плюнуть в собеседника ,будет восприниматься только положительно самими организаторами..
Давайте учиться читать между строк:
«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать."
Сразу вопрос, что значит желание продавца зарабатывать ? Этой фразой вы только подтвердили слова бывшей сотрудницы - продавец это не менеджер по продажам, продавей магазина это пассивные продажи, когда приходят покупатели и что то покупают. Глядя на то что магазин торгует картинами - то тут вообще своеобразный контингент покупателей, такие отрешенные творческие люди. И если менеджер по продажам делая свою работу может от этого получить отдачу (заключая сделки проводя встречи и так далее), то продавец обслуживает покупателей!
"Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой;" - Всех желающих и проводит стажировки, тоесть текучка большая и директор только и занимается что подбирает персонал и пытается их обучить. Опять таки подтверждены слова бывшего сотрудника, который пишет что все бегут. В компаниях где нету текучки директорские обязанности совершенно другие.
Поэтому если посмотреть на то что написано, то верить приходиться бывшему сотруднику. Отзывы тоже разные бывают!!!
Феерическая вы мамзель...
Давайте учиться читать между строк:
«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать."
Сразу вопрос, что значит желание продавца зарабатывать ? Этой фразой вы только подтвердили слова бывшей сотрудницы - продавец это не менеджер по продажам, продавей магазина это пассивные продажи, когда приходят покупатели и что то покупают. Глядя на то что магазин торгует картинами - то тут вообще своеобразный контингент покупателей, такие отрешенные творческие люди. И если менеджер по продажам делая свою работу может от этого получить отдачу (заключая сделки проводя встречи и так далее), то продавец обслуживает покупателей!
"Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой;" - Всех желающих и проводит стажировки, тоесть текучка большая и директор только и занимается что подбирает персонал и пытается их обучить. Опять таки подтверждены слова бывшего сотрудника, который пишет что все бегут. В компаниях где нету текучки директорские обязанности совершенно другие.
Поэтому если посмотреть на то что написано, то верить приходиться бывшему сотруднику. Отзывы тоже разные бывают!!!
Все вопросы в таких коллективах решаются по принципу личной близости к руководящему креслу.
Это очень не простой вопрос поднят.
И сегодня, когда и так трудно людям приходится, отдельные личности, пользуясь зависимым положением работников, умышленно усугубляют ситуацию.
И почти везде, где командуют женщины, не здоровая атмосфера.