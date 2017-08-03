В Новокузнецке работники магазина «Стань художником» в «Сити Молле» и «Планете» спорят об обстановке в компании.

Началось всё с отзыва девушки, которая назвала себя бывшим продавцом компании. Во «ВКонтакте» она разместила гневный отзыв о своём опыте работы в магазине. По словам новокузнечанки, директор морально давит на продавцов и нарушает Трудовой кодекс. Помимо этого, сотрудники якобы недополучают зарплату.

«Сначала она старается быть вежливой, а потом начинается насилие, не зная времени суток, не учитывая, что человек на выходном или приболел, она звонит и выпытывает, почему выручка была такая-то, почему продано именно столько-то картин. Она требует, не рассматривается ни то, что что проходимость низкая, ни то, что народ не настроен покупать. Только постоянное слышим „Уволю! Должна! Выгоню!“. Многие девочки не выдерживают и уходят через неделю, другие нет, но у всех одно и то же — в итоге без предупреждений, без объяснений причин человека выставляют. Также начальница не даёт никакой возможности лишний раз выйти за 5 квадратных метров магазина, постоянно ведётся видеонаблюдение с полным отслеживанием действий продавца», — написала Татьяна.

Это сообщение она разослала во многие паблики соцсети. Оно набрало в основном положительные отзывы. Никто из комментаторов не предположил, что у девушки, возможно, был личный конфликт с начальством, или же это происки конкурентов магазина.

Спустя некоторое время в редакцию ВашГород.ру написала другая сотрудница магазина. Елена говорит, что обвинения Татьяны беспочвенны, и в компании на самом деле всё в порядке.

«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать. Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой; также директор проявляет интерес исключительно к рабочим моментам в рабочее время, не беспокоит во внерабочее время», — написала Елена.

В беседе с журналистом ВашГород.ру новокузнечанка уточнила, что сейчас работает в «Стань художником». Стоит отметить, что страничку во «ВКонтакте» девушка, судя по всему, создала несколько дней назад: первая фотография и пост размещены вчера. Но в разговоре новокузнечанка отметила, что страничка не фейковая. Директор, по её словам, сейчас в подавленном состоянии. Это и толкнуло Елену на обращение в СМИ.

UPD: После публикации Елена позвонила в редакцию и сообщила, что на самом деле она больше не работает в магазине, а текст от имени Татьяны также принадлежит её перу. Она написала его из-за размолвки с руководством магазина. Несколько дней спустя, когда утихли эмоции, она решила исправить ситуацию своим вторым сообщением, которое, по её словам, соответствует действительности и нужно воспринимать как верное положение дел.

А как считаете вы, какая из версий соответствует действительности?