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Бывший сотрудник vs нынешний: в Новокузнецке зреет скандал с магазином картин

03 августа 12:37
1649
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке работники магазина «Стань художником» в «Сити Молле» и «Планете» спорят об обстановке в компании.

Началось всё с отзыва девушки, которая назвала себя бывшим продавцом компании. Во «ВКонтакте» она разместила гневный отзыв о своём опыте работы в магазине. По словам новокузнечанки, директор морально давит на продавцов и нарушает Трудовой кодекс. Помимо этого, сотрудники якобы недополучают зарплату.

«Сначала она старается быть вежливой, а потом начинается насилие, не зная времени суток, не учитывая, что человек на выходном или приболел, она звонит и выпытывает, почему выручка была такая-то, почему продано именно столько-то картин. Она требует, не рассматривается ни то, что что проходимость низкая, ни то, что народ не настроен покупать. Только постоянное слышим „Уволю! Должна! Выгоню!“. Многие девочки не выдерживают и уходят через неделю, другие нет, но у всех одно и то же — в итоге без предупреждений, без объяснений причин человека выставляют. Также начальница не даёт никакой возможности лишний раз выйти за 5 квадратных метров магазина, постоянно ведётся видеонаблюдение с полным отслеживанием действий продавца», — написала Татьяна.

Это сообщение она разослала во многие паблики соцсети. Оно набрало в основном положительные отзывы. Никто из комментаторов не предположил, что у девушки, возможно, был личный конфликт с начальством, или же это происки конкурентов магазина.

Спустя некоторое время в редакцию ВашГород.ру написала другая сотрудница магазина. Елена говорит, что обвинения Татьяны беспочвенны, и в компании на самом деле всё в порядке.

«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать. Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой; также директор проявляет интерес исключительно к рабочим моментам в рабочее время, не беспокоит во внерабочее время», — написала Елена.

В беседе с журналистом ВашГород.ру новокузнечанка уточнила, что сейчас работает в «Стань художником». Стоит отметить, что страничку во «ВКонтакте» девушка, судя по всему, создала несколько дней назад: первая фотография и пост размещены вчера. Но в разговоре новокузнечанка отметила, что страничка не фейковая. Директор, по её словам, сейчас в подавленном состоянии. Это и толкнуло Елену на обращение в СМИ.

UPD: После публикации Елена позвонила в редакцию и сообщила, что на самом деле она больше не работает в магазине, а текст от имени Татьяны также принадлежит её перу. Она написала его из-за размолвки с руководством магазина. Несколько дней спустя, когда утихли эмоции, она решила исправить ситуацию своим вторым сообщением, которое, по её словам, соответствует действительности и нужно воспринимать как верное положение дел.

А как считаете вы, какая из версий соответствует действительности?

Комментарии 26
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Не важно
20 2
Нынешняя знатно лизнула. Терь процентик побольше получит.
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..1
10 2
Не понимаю, как можно собирать отзывы у тех, кто не знает фактов,а только разговоры?Может быть права и та и другая.И работодатели бывает наглеют, особенно когда нет настроения из-за малой выручки.И продавцов вижу многих, сидящих уткнувшись в свои телефоны и еще полминуты ждешь, пока они дотыкают в них прежде чем поднимут глаза на тебя. И еще часто на месте нет, болтают в соседних отделах, следя за своим. Приходится оглядываться, ища их и думая:заходить в отдел или нет.
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местный-2
3 0
Наверно поэтому Малахов и уходит с Первого канала,потому что формат его передачи будет переделан под обсуждения в соцсетях и СМИ.
Маленькая помойка на ТВ постепенно станет большой отстойной ямой,где плюнуть в собеседника ,будет восприниматься только положительно самими организаторами..
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Вася
30 0
Судя по тексту фейковый отзыв с фейковой странички ( последний).
Давайте учиться читать между строк:
«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать."
Сразу вопрос, что значит желание продавца зарабатывать ? Этой фразой вы только подтвердили слова бывшей сотрудницы - продавец это не менеджер по продажам, продавей магазина это пассивные продажи, когда приходят покупатели и что то покупают. Глядя на то что магазин торгует картинами - то тут вообще своеобразный контингент покупателей, такие отрешенные творческие люди. И если менеджер по продажам делая свою работу может от этого получить отдачу (заключая сделки проводя встречи и так далее), то продавец обслуживает покупателей!

"Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой;" - Всех желающих и проводит стажировки, тоесть текучка большая и директор только и занимается что подбирает персонал и пытается их обучить. Опять таки подтверждены слова бывшего сотрудника, который пишет что все бегут. В компаниях где нету текучки директорские обязанности совершенно другие.

Поэтому если посмотреть на то что написано, то верить приходиться бывшему сотруднику. Отзывы тоже разные бывают!!!
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Елена
0 9
Народ, это я писала и прошлый и нынешние посты, прошлый мною был написан негативно в связи с тем что ушла я из магазина не красиво, ушла по своей инициативе, еще к сожалению подпортила репутацию! В данный момент мне хотелось бы признать что странички в соцсети не фейковые, цель написания второго поста - принесение извинения директору! Я была не права, на данный момент пытаюсь принять меры по изменению ситуации
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Бусина
14 0
Не понимаю, как можно собирать отзывы у тех, кто не знает фактов,а только разговоры?Может быть права и та и другая.И работодатели бывает наглеют, особенно когда нет настроения из-за малой выручки.И продавцов вижу многих, сидящих уткнувшись в свои телефоны и еще полминуты ждешь, пока они дотыкают в них прежде чем поднимут глаза на тебя. И еще часто на месте нет, болтают в соседних отделах, следя за своим. Приходится оглядываться, ища их и думая:заходить в отдел или нет.
Потому, что это уже стало нормой у "хозяев", у ИПэшников, и других форм собственности.Правила и Закон ТК РФ они не очень-то хотят выполнять, а вот с работника требуют больше, чем имеют права! Сама уже 15 лет работаю в частном бизнесе, и много чего повидала..но вот выросла дочь, и тоже 8 лет так же работает в разных областях бизнеса.........уж там-то я насмотрелась еще хлеще!!!! Молодых, вообще за людей не считают.....и то что описала "бывшая работница", я так же наблюдала в разных преприятиях малого и среднего бизнеса, где работала моя дочь.Еще раз повторюсь, это стало практически нормой.И даже жалобы в разные инспекции их не останавливают, заплатят штраф, и снова делают сове дело.Как они считают- работы в городе мало, так что место пусто не будет, прийдет другой раб, и будет молча работать.
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Куртка Бейн 605
11 1
Народ, это я писала и прошлый и нынешние посты, прошлый мною был написан негативно в связи с тем что ушла я из магазина не красиво, ушла по своей инициативе, еще к сожалению подпортила репутацию! В данный момент мне хотелось бы признать что странички в соцсети не фейковые, цель написания второго поста - принесение извинения директору! Я была не права, на данный момент пытаюсь принять меры по изменению ситуации
Феерическая вы мамзель...
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Бюджетник
4 0
ВашГород как обычно жидко обкакался. Позвонить в магазин не судьба. Эта провинциальная журналистика торчит отовсюду
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Блашик
15 0
ВГ побольше таких опросов : кто прав тетя Маша или баба Люда в нашем банно-прачечном комбинате.
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Елена
0 1
Нынешняя знатно лизнула. Терь процентик побольше получит.
фу как грубо, да нет нынешней...
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Елена
1 0
Судя по тексту фейковый отзыв с фейковой странички ( последний).
Давайте учиться читать между строк:
«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать."
Сразу вопрос, что значит желание продавца зарабатывать ? Этой фразой вы только подтвердили слова бывшей сотрудницы - продавец это не менеджер по продажам, продавей магазина это пассивные продажи, когда приходят покупатели и что то покупают. Глядя на то что магазин торгует картинами - то тут вообще своеобразный контингент покупателей, такие отрешенные творческие люди. И если менеджер по продажам делая свою работу может от этого получить отдачу (заключая сделки проводя встречи и так далее), то продавец обслуживает покупателей!

"Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой;" - Всех желающих и проводит стажировки, тоесть текучка большая и директор только и занимается что подбирает персонал и пытается их обучить. Опять таки подтверждены слова бывшего сотрудника, который пишет что все бегут. В компаниях где нету текучки директорские обязанности совершенно другие.

Поэтому если посмотреть на то что написано, то верить приходиться бывшему сотруднику. Отзывы тоже разные бывают!!!
Здорово рассудил, только вот и нынешний и бывший, а более точно только бывший - это один и тот же человек.
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?
0 0
Народ, это я писала и прошлый и нынешние посты, прошлый мною был написан негативно в связи с тем что ушла я из магазина не красиво, ушла по своей инициативе, еще к сожалению подпортила репутацию! В данный момент мне хотелось бы признать что странички в соцсети не фейковые, цель написания второго поста - принесение извинения директору! Я была не права, на данный момент пытаюсь принять меры по изменению ситуации
Ничего не поняла.Какие прошлый и нынешний? За Татьяну и за Елену?
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Елена
0 0
Ничего не поняла.Какие прошлый и нынешний? За Татьяну и за Елену?
Да нет никакой Татьяны, я вчера под этим именем удалила свою старую страничку, оба поста мои, прошлый пост написан мною тк ушла я не красиво
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Мендель
4 0
Практически любой женский или смешаный коллектив, который возглавляет женщина - это отстой и болото с пиявками и кикиморами, внешне замаскированный под красивое, веселенькое озеро с золотыми рыбками и лебедями!
Все вопросы в таких коллективах решаются по принципу личной близости к руководящему креслу.
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Мендель
1 0
Такие коллективы нуждаются в постоянных рокировках.
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lex
3 1
Вопрос дня!!! Кобылячий бред....
ответить
аватар
.
0 0
Народ, это я писала и прошлый и нынешние посты, прошлый мною был написан негативно в связи с тем что ушла я из магазина не красиво, ушла по своей инициативе, еще к сожалению подпортила репутацию! В данный момент мне хотелось бы признать что странички в соцсети не фейковые, цель написания второго поста - принесение извинения директору! Я была не права, на данный момент пытаюсь принять меры по изменению ситуации
Чем угрожают?
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13
0 1
ВГ в очередной раз пробивает дно мегановостью о.... О чем?
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Мысли вслух
0 0
ВГ в очередной раз пробивает дно мегановостью о.... О чем?
У нас в городе море организаций с подобными коллективами и подобными проблемами.
Это очень не простой вопрос поднят.
И сегодня, когда и так трудно людям приходится, отдельные личности, пользуясь зависимым положением работников, умышленно усугубляют ситуацию.
И почти везде, где командуют женщины, не здоровая атмосфера.
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Светлана
3 0
Зачем я это прочитала? (((((
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читатель
5 0
это проблема многих маленьких точек, хозяева хотят офигенную выручку, за товар, который 1) не всех интересует, 2) не всегда соответствует цена-качество. Не раз сталкивалась с подобным, девчонки продавцы многие стараются, и выйти готовы в любое время, несмотря на выходной, лишь бы заработать лишнюю копейку, но вместо того, чтоб это оценить, хозяева начинают придираться, хамить, устраивать слежки, а потом обвинять в нечестности. Но как показал жизненный опыт, если человек очень много кричит о воровстве, то он же и ворует, кричит о верности, больше всех таскается, и что самое интересное, это наблюдение еще не разу не подводило
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аватар
Галка
0 0
это проблема многих маленьких точек, хозяева хотят офигенную выручку, за товар, который 1) не всех интересует, 2) не всегда соответствует цена-качество. Не раз сталкивалась с подобным, девчонки продавцы многие стараются, и выйти готовы в любое время, несмотря на выходной, лишь бы заработать лишнюю копейку, но вместо того, чтоб это оценить, хозяева начинают придираться, хамить, устраивать слежки, а потом обвинять в нечестности. Но как показал жизненный опыт, если человек очень много кричит о воровстве, то он же и ворует, кричит о верности, больше всех таскается, и что самое интересное, это наблюдение еще не разу не подводило
Согласна на все 100%!!!
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Я
2 0
Может быть ей за это начали угрожать??? Вот она и теперь пытается убрать, потому что в то место не работать и не покупать могут и не пойти. Как это так то, раз и сразу признаёт что это всё ошибка! Тут что - то не чисто, попахивает реально угрозой. Как бы она не поругалась, я думаю по причине написала это всё. А та(хозяйка) видимо начала говорить: мол не удалишь свои посты, буду серьёзные проблемы...
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