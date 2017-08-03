Госавтоинспекция организует специализированный рейд в рамках операции «Мототехника».

Вместе с автоинспекторами участие в нём представители других служб полиции. Рейд направлен на выявление нарушений Правил дорожного движения среди водителей мототранспортных средств.

Особое внимание будет уделено соблюдению требований правил юными водителями мототехники, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Рейд состоится в пятницу, 4 августа.

Всего с начала проведения профилактического мероприятия «Мототехника» инспекторы ГИБДД выявили более 688 нарушений, которые допустили водители мототранспорта, в том числе несовершеннолетние.