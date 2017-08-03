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Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

Кемеровских мотоциклистов ждёт проверка полицейских

03 августа 13:12
551
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
st.gdefon.ru

Госавтоинспекция организует специализированный рейд в рамках операции «Мототехника».

Вместе с автоинспекторами участие в нём представители других служб полиции. Рейд направлен на выявление нарушений Правил дорожного движения среди водителей мототранспортных средств.

Особое внимание будет уделено соблюдению требований правил юными водителями мототехники, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Рейд состоится в пятницу, 4 августа.

Всего с начала проведения профилактического мероприятия «Мототехника» инспекторы ГИБДД выявили более 688 нарушений, которые допустили водители мототранспорта, в том числе несовершеннолетние.

Комментарии 2
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Михаил
0 3
На мотоцикле не могу проехать мимо ни одного полицая, обязательно остановят, всегда без оснований, ну или: не обоснованно нарушают мою Конституционную свободу передвижения, о чём я всегда сообщаю в службу "02" (с сотового "102"), там ссылаются на право полиции, я говорю им спасибо, что в меня не выстрелили на основании такового права у полиции. Стоило ли "рейд" объявлять, когда и так на дорогах режим что хочет, то и творит.
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Гога
1 0
Мотоциклисты ..... говоришь ,да вы в конец оборзели , каждый второй горожанин вас пришить готов,за то что ночами людям спать не даёте,каждый день на работе вижу нашего невыспавщегося сварщика который материт этих блин безголовых уродов ,живет на перекрестке Ленина -Терешковой,и какой на хрен с него работник после такой ночи.А тут еще в выходные пешехода насмерть на Шахтеров завалили,да они там каждую ночь носяться,а полиция че типа не в курсе!!! Да не хотят они шевелиться сколько бы им не платили.А у родных гонщика-убийцы еще и совести хватает свидетелей искать,да виноват на все 100% ,а жена рядом была не в счет!!! На пешеходном переходе сбил все и че не ясно,виновен и все!!! Мотоциклист в больнице в коме,и дай ему бог отправится за убиенным им мужиком,одним ночным гонщиком в городе меньше будет.Да и вообще принять закон гоняешь ночью по городу байк на штрафняк до конца сезона!!!
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