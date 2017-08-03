Власти региона помогли кузбассовцам подготовить детей к новому учебному году.

Материальную помощь по акции «1 сентября — каждому школьнику» получили 1 710 семей на общую сумму 9 миллионов 86 тысяч рублей.

Как напоминает пресс-служба администрации Кемеровской области, деньги по этой акции выделяют малообеспеченным и многодетным семьям, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста. Первые получают по 5 тысяч рублей, вторые — по 10 тысяч рублей на семью. На организованной школьной ярмарке родители приобретают для детей необходимые товары, одежду и обувь от кузбасских производителей.

Областная акция «1 сентября — каждому школьнику» продлится до 18 августа. За это время ярмарки пройдут во всех городах и районах Кемеровской области.