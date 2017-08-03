Кемеровский «Парк Чудес» в честь дня рождения разыгрывает призы.

В этом году именины парк празднует под девизом «Спорт! Лето! Парк!». Для гостей приготовили выступления спортсменов, мастер-классы, эстафеты и розыгрыш призов.

Кемеровчане могут получить гироскутер, беговел, скейтборд или самокат. Для этого с 1 по 12 августа надо одновременно купить три билета на аттракционы, получить купон участника и прийти с ним 12 числа в парк. Призы разыграют в 19.00.