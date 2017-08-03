Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа
Гид по городу

Кемеровчане могут выиграть гироскутер и самокат в «Парке Чудес»

03 августа 13:53
318
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Electrics.dekor-tdo.ru

Кемеровский «Парк Чудес» в честь дня рождения разыгрывает призы.

В этом году именины парк празднует под девизом «Спорт! Лето! Парк!». Для гостей приготовили выступления спортсменов, мастер-классы, эстафеты и розыгрыш призов.

Кемеровчане могут получить гироскутер, беговел, скейтборд или самокат. Для этого с 1 по 12 августа надо одновременно купить три билета на аттракционы, получить купон участника и прийти с ним 12 числа в парк. Призы разыграют в 19.00.

Также горожанам приготовят световое шоу и концерт кавер-группы, пишет «Сибдепо».

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ