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Пользователей WhatsApp атакуют мошенники

03 августа 14:21
1601
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Meydis.com

Жулики придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp.

Они рассылают сообщения и требуют продлить подписку на мессенджер. Эта функция, по их словам, стоит денег. Пользователя просит перейти на сайт и заполнить там платёжную информацию. Портал внешне очень похож на WhatsApp, поэтому у многих юзеров не возникают подозрения. Они отправляют информацию о банковской карте и лишаются денег.

WhatsApp действительно использовал платную версию приложения, но в январе 2016 года отказался от неё, пишет «Лента.ру». Сейчас программа абсолютно бесплатная. Пользователей просят быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

Комментарии 1
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Лаааааахххххиииииии.......
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