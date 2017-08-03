В Россию пришла мода на татуировки для собак.

В зоосалонах выполняют три вида татуировок: декоративные узоры, блеск-тату, боди-арт.

Цена декоративной картинки для животных начинается от 500 рублей. Картинка держится в среднем от одной до четырёх недель, сообщают Life Новости.