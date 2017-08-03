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Одной из поджигательниц пианино грозит серьёзное наказание

03 августа 15:42
2191
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Резонансная история с поджогом пианино в Арт-сквере получила продолжение.

Напомним, достопримечательность испортили две новокузнечанки. Одну из них, 17-летнюю, позже привела в полицию мама. Правоохранители выяснили, что инструмент подожгла её 18-летняя подруга. В тот момент она была пьяна.

Теперь 18-летняя хулиганка ответит по статье Уголовного кодекса «Вандализм». Девушке грозит штраф до 40 000 рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года, а также арест до 3 месяцев. Все материалы направили в прокуратуру.

Как ранее писал ВашГород.ру, внятно объяснить, зачем они уничтожили популярный у новокузнечан арт-объект, девушки не смогли.

А в Арт-сквере тем временем установили и необычно раскрасили новое пианино.

Поджог пианино — не последняя резонансная выходка новокузнецких вандалов за несколько лет. Какие городские объекты также пострадали от рук хулиганов, читайте в нашем обзоре.

Комментарии 22
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Вася
34 60
Подняли бурую ГГОО8на из-за тупости малолеток. И готовы их распять или даже сжечь!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
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Петя
4 11
Подняли бурую ГГОО8на из-за тупости малолеток. И готовы их распять или даже сжечь!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
Не пойман , не ВОР
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stek
23 0
Не пойман , не ВОР
Да и пойман - не ВОР....
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Анастасия
5 20
Эти пианино подожгли- шумиха...наказание ещё грозит..а в Мариинске тварь родила ребенка и сожгла его в бане,ей ВСЕГО полтора года колонии-поселения дали.И не в одних новостях не показали ! Вот и правосудие....
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Анна
20 3
Отправить на уборку улиц и общественных туалетов пока не отработает стоимость инструмента . А арест здесь , мне кажется , не уместен . У нас за убийство дают меньше , чем за ********** . Но наказание должно быть обязательным, чтоб другим было неповадно.
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¿Акрихин¿
8 0
Вандалам нет места в цивилизованном обществе
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Анна
2 0
Чем не понравилось слово " ********** "? Зазвездили
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*
6 6
Эти пианино подожгли- шумиха...наказание ещё грозит..а в Мариинске тварь родила ребенка и сожгла его в бане,ей ВСЕГО полтора года колонии-поселения дали.И не в одних новостях не показали ! Вот и правосудие....
И шо?

А в Америке, говорят, негров линчуют.
А в огороде - бузина, а в Киеве - дядька.

И, что характерно, тоже в новостях не показывают!
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*
9 0
Подняли бурую ГГОО8на из-за тупости малолеток. И готовы их распять или даже сжечь!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
Вы где увидели распять? Штраф, исправительные или обязательные работы "на ликероводочный нарядов сегодня нет" )))) и пусть идут с миром. Все по УК. Или работа, а не праздное шатание по ночам теперь к распятию приравнивается? И что же вы такой впечатлительный?
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Акрихин
5 12
Вандалам нет места в цивилизованном обществе
Нет! коллега....(дерьмом называть не буду))))
Хватит с этой девочки пережитого!
Осознала все....УВЕРЕН!
А мер пусть сгладит ситуацию......Обещал денег....пусть отдаст!
Ну.... если мужик?)..........
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..
4 0
Нет! коллега....(дерьмом называть не буду))))
Хватит с этой девочки пережитого!
Осознала все....УВЕРЕН!
А мер пусть сгладит ситуацию......Обещал денег....пусть отдаст!
Ну.... если мужик?)..........
".пусть отдаст!"(даст-даёт)-не допонял-КОМУ..??????? ))))))))))))))))))))))) и ЧЁ..)))))6
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Читатель
3 9
Людииииии. Вы понимаете вообще о чем тут речь? Штраф, работы, УК , понимаете, УК. Судимость будет у этой дурехи. Я лично считаю это перебором. Не стоит девчонке жизнь ломать.
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Акрихин
1 1
Людииииии. Вы понимаете вообще о чем тут речь? Штраф, работы, УК , понимаете, УК. Судимость будет у этой дурехи. Я лично считаю это перебором. Не стоит девчонке жизнь ломать.
Согласен ! Вдуть ей раз пять, и отпустить))))
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Лис
4 0
Людииииии. Вы понимаете вообще о чем тут речь? Штраф, работы, УК , понимаете, УК. Судимость будет у этой дурехи. Я лично считаю это перебором. Не стоит девчонке жизнь ломать.
Не надо судимость , просто пусть поработает на благо города . Пометет улицы . И достаточно . Уголовка - это слишком ! Но все будет не от нас зависеть ...
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Ололоша
2 1
Эти пианино подожгли- шумиха...наказание ещё грозит..а в Мариинске тварь родила ребенка и сожгла его в бане,ей ВСЕГО полтора года колонии-поселения дали.И не в одних новостях не показали ! Вот и правосудие....
Затонеаборт.
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*
9 0
Людииииии. Вы понимаете вообще о чем тут речь? Штраф, работы, УК , понимаете, УК. Судимость будет у этой дурехи. Я лично считаю это перебором. Не стоит девчонке жизнь ломать.
Вы по себе не судите. Это для вас судимость страшна, а таким как эти девушки, вообще параллельно что на судимость, что на общественное мнение, что на сохранность чужих вещей. Некоторые человека убивают и не раскраиваются, а вы думаете эти раскаются, что испортили имущество? Не факт что они остановятся на этом, наверняка знаете людей, вступивших на скользкую дорожку, идущих по этой дорожке легко и непринужденно? И в этом не виноват ук
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КоляYeti 14049
4 0
Подняли бурую ГГОО8на из-за тупости малолеток. И готовы их распять или даже сжечь!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
Те вандалы и есть гамно! Старшую, в назидание таким же, обязательно на 3 месяца к параше - пусть привыкает...
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КоляYeti 14049
0 1
Согласен ! Вдуть ей раз пять, и отпустить))))
Всесторонне...
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КоляYeti 14049
3 0
Отправить на уборку улиц и общественных туалетов пока не отработает стоимость инструмента . А арест здесь , мне кажется , не уместен . У нас за убийство дают меньше , чем за ********** . Но наказание должно быть обязательным, чтоб другим было неповадно.
Опосля таких поблажек - "условки", штрафов такие особи не ощущают жесткости наказания и продолжают ощущать вседозволенность," геройство" среди сверстников и "по...фигизьм", а когда совершают что-либо серьезное и жестокое, то "гуманисты" поднимают ор за смертную казнь и удивляются откеда тока берется такая молодежь и почему ИДН и полицаи раньше не усмотрели в них извергов
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)
1 0
Людииииии. Вы понимаете вообще о чем тут речь? Штраф, работы, УК , понимаете, УК. Судимость будет у этой дурехи. Я лично считаю это перебором. Не стоит девчонке жизнь ломать.
Это был не первый подвиг девок в это утро. Предварительно они стащили картину из кафе. С ней и на второе дело пришли. Пока вы будете их защищать, эта парочка ещё что-нибудь выкинет. Их преступные наклонности уже развились и жаждут претворения в жизнь.
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Рысь
1 0
КоляYeti:
Опосля таких поблажек - "условки", штрафов такие особи не ощущают жесткости наказания и продолжают ощущать вседозволенность," геройство" среди сверстников и "по...фигизьм", а когда совершают что-либо серьезное и жестокое, то "гуманисты" поднимают ор за смертную казнь и удивляются откеда тока берется такая молодежь и почему ИДН и полицаи раньше не усмотрели в них извергов
Кровожадный какой))). Откуда знаете, что не осознали? По себе судите? Мера должна быть во всем! Сожженное пианино - да, плохо! Но это не разворовання страна, где уголовка должна применяться до конца дней.
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