Резонансная история с поджогом пианино в Арт-сквере получила продолжение.

Напомним, достопримечательность испортили две новокузнечанки. Одну из них, 17-летнюю, позже привела в полицию мама. Правоохранители выяснили, что инструмент подожгла её 18-летняя подруга. В тот момент она была пьяна.

Теперь 18-летняя хулиганка ответит по статье Уголовного кодекса «Вандализм». Девушке грозит штраф до 40 000 рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года, а также арест до 3 месяцев. Все материалы направили в прокуратуру.

Как ранее писал ВашГород.ру, внятно объяснить, зачем они уничтожили популярный у новокузнечан арт-объект, девушки не смогли.

А в Арт-сквере тем временем установили и необычно раскрасили новое пианино.

Поджог пианино — не последняя резонансная выходка новокузнецких вандалов за несколько лет. Какие городские объекты также пострадали от рук хулиганов, читайте в нашем обзоре.