Россияне стали значительно реже обращаться за сертификатами на материнский капитал.

За первые шесть месяцев 2017-го года число выданных сертификатов сократилось на 23 процента.

По данным Счётной палаты, с января по июнь этого года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение маткапитала. Это на 23 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишет novokuznetsk.su.

Пенсионный фонд России полагает, что снижение выдачи сертификатов обусловлено двумя факторами. Во-первых, с середины 2016 года владельцы материнского капитала могли обратиться в фонд за получением единовременной выплаты из средств материнского капитала. Для этого у семьи должно быть не только право на материнский капитал, но и сертификат. Поэтому семьи, которые до этого не получили сертификат, но имели на него право, в первом полугодии активно обращались в ПФР за получением сертификата на материнский капитал с целью получения единовременной выплаты. Во-вторых, в этом году органы статистики фиксируют некоторое снижение рождаемости, — прокомментировали в ведомстве.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Семьям при рождении второго ребёнка выделяют денежные средства на образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребёнка-инвалида. Два года назад размер маткапитала достиг 453 тысяч рублей. Программа действует до конца 2018 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении Минтруда продлить программу маткапитала до 2023 года. В июне президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал реформируют в новый инструмент социальной политики.