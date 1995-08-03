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Россияне стали реже оформлять маткапитал

03 августа 16:07
1995
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pensiagid.ru

Россияне стали значительно реже обращаться за сертификатами на материнский капитал.

За первые шесть месяцев 2017-го года число выданных сертификатов сократилось на 23 процента.

По данным Счётной палаты, с января по июнь этого года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение маткапитала. Это на 23 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, пишет novokuznetsk.su.

Пенсионный фонд России полагает, что снижение выдачи сертификатов обусловлено двумя факторами. Во-первых, с середины 2016 года владельцы материнского капитала могли обратиться в фонд за получением единовременной выплаты из средств материнского капитала. Для этого у семьи должно быть не только право на материнский капитал, но и сертификат. Поэтому семьи, которые до этого не получили сертификат, но имели на него право, в первом полугодии активно обращались в ПФР за получением сертификата на материнский капитал с целью получения единовременной выплаты. Во-вторых, в этом году органы статистики фиксируют некоторое снижение рождаемости, — прокомментировали в ведомстве.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Семьям при рождении второго ребёнка выделяют денежные средства на образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребёнка-инвалида. Два года назад размер маткапитала достиг 453 тысяч рублей. Программа действует до конца 2018 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении Минтруда продлить программу маткапитала до 2023 года. В июне президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал реформируют в новый инструмент социальной политики.

Комментарии 6
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123
14 3
Программа эта была продлена в декабре 2015 года до 2019, изначально срок был до 2017г. Люди не успели сориентироваться, чтобы как то запланировать детей - это ж не котенка родить, и если че не так утопить или выкинуть.
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Вася
50 2
Программа эта была продлена в декабре 2015 года до 2019, изначально срок был до 2017г. Люди не успели сориентироваться, чтобы как то запланировать детей - это ж не котенка родить, и если че не так утопить или выкинуть.
Наконец то люди взялись за головы и стали считать расходы которые уходят на такое дорогуше удовольствие как вырастить ребенка.
Иллюзии прошли и семьи поняли что этими копейками на фоне инфляции и кризиса сложно мотивировать!
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федя
8 34
Наконец то люди взялись за головы и стали считать расходы которые уходят на такое дорогуше удовольствие как вырастить ребенка.
Иллюзии прошли и семьи поняли что этими копейками на фоне инфляции и кризиса сложно мотивировать!
Дурак что ли? Ты только ради денег детей заводишь что ли? Тогда тебя стерилизовать надо, всем только лучше станет.
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*
7 0
Наконец то люди взялись за головы и стали считать расходы которые уходят на такое дорогуше удовольствие как вырастить ребенка.
Иллюзии прошли и семьи поняли что этими копейками на фоне инфляции и кризиса сложно мотивировать!
Прям. Просто все кто мог/хотел нарожали, капиталы потратили. Сейчас рожают дети 90х, а их было очень мало.
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Вася
3 0
Дурак что ли? Ты только ради денег детей заводишь что ли? Тогда тебя стерилизовать надо, всем только лучше станет.
Мне сам процес нравится
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социолог
10 1
За 400 тысяч рожают детей в нищету. Государству это на руку.
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