На автовокзале Кемерова станет легче ожидать автобуса.

В зоне высадки пассажиров установят навес и лавки. Сейчас там вовсю идёт ремонт, и горожане и гости Кемерова вынуждены обходить заграждения. В «Кузбасспассажиравтотрансе» просят отнестись с пониманием к ситуации, ведь ремонт делается для самих горожан.

Работы закончат к концу августа, пишет «Газета Кемерова».