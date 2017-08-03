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В Кемерове ремонтируют автовокзал

03 августа 16:57
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sms42.ru

На автовокзале Кемерова станет легче ожидать автобуса.

В зоне высадки пассажиров установят навес и лавки. Сейчас там вовсю идёт ремонт, и горожане и гости Кемерова вынуждены обходить заграждения. В «Кузбасспассажиравтотрансе» просят отнестись с пониманием к ситуации, ведь ремонт делается для самих горожан.

Работы закончат к концу августа, пишет «Газета Кемерова».

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