Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

У бывшего замгубернатора Кузбасса прошли обыски

03 августа 19:54
3794
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
informator.news

В отношении экс-чиновника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал бывший замгубернатора по строительству Евгений Бухман.

Полиция провела обыски у Бухмана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщил «Интерфаксу» источник в региональных органах власти.

Какую статью инкриминируют Евгению Бухману, не уточняется.

По словам другого источника информагентства, обыски связаны с проверкой информации, полученной от руководства одной из стройкомпаний. Согласно этим сведениям, при участии чиновника изымались квартиры в новостройках — якобы для передачи их гражданам в рамках реализации соцпрограмм региона.

Евгений Бухман занимал должность замгубернатора Кемеровской области по строительству с августа 2014 года. Бывший чиновник родом из Новокузнецка. До назначения на пост замглавы региона он являлся заместителем главы Новокузнецка по строительству. Как ранее сообщал ВашГород.ру, в середине июля Евгений Бухман ушёл в отставку по собственному желанию.

Комментарии 7
Добавить комментарий
аватар
Василий
7 0
Люди теряют берега и чувствуют полную безнаказанность.
Только регулярные посадки, штрафы и конфискация ворованного могут заставить их задуматься.
ответить
аватар
Саня
2 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
мадам
3 0
нужно провести обыск и у других замов по строительству в городах кемеровской области.осинники, где крутятся деньги по программе ГУРШ, т. е. по сносу жилья с подработанных шахтами территорий. многие чиновники получив чужие квартиры ушли из мэрии а госпожа Ефиманова продолжает "осваивать" деньги далее для своих родственников, прописывая их на различных улицах города осинники где дома идут под снос, чтобы получить жилье в очередной раз и поделиться с главой города который все мероприятия в городе проводит за счет внебюджетных денег, как он любит всегда говорить, т.е поборы с предприятий города и предпринимателей. нужно бы и в осинниках обыск провести по горячим следам... домов много было построено по программе ПОДРАБОТАННЫМ ШАХТАМИ территорий и все чиновники из администрации получили квартиры по несколько раз. ДЕНЬГИ- то ХАЛЯВНЫЕ. Москва далеко. ПУТИН доверяет своим подчиненным. воруй да воруй сколько хочешь и можешь осинникиград- это маленький город.
ответить
аватар
Чит
8 0
Начинать нужно с губернатора ,а не сподневольных
ответить
аватар
Валерий
0 0
Наконец то до правительства дошло, что Кузбасс - рассадник коррупции и преступлений....
ответить
аватар
Василий
0 0
Это ещё ягодами!! А толи ещё будет??!! ))
ответить
аватар
Вася
0 0
Обыск есть , а дела нет ? Брехня!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ