В отношении экс-чиновника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал бывший замгубернатора по строительству Евгений Бухман.
Полиция провела обыски у Бухмана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщил «Интерфаксу» источник в региональных органах власти.
Какую статью инкриминируют Евгению Бухману, не уточняется.
По словам другого источника информагентства, обыски связаны с проверкой информации, полученной от руководства одной из стройкомпаний. Согласно этим сведениям, при участии чиновника изымались квартиры в новостройках — якобы для передачи их гражданам в рамках реализации соцпрограмм региона.
Евгений Бухман занимал должность замгубернатора Кемеровской области по строительству с августа 2014 года. Бывший чиновник родом из Новокузнецка. До назначения на пост замглавы региона он являлся заместителем главы Новокузнецка по строительству. Как ранее сообщал ВашГород.ру, в середине июля Евгений Бухман ушёл в отставку по собственному желанию.
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