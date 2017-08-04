Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

Побывать приятно, а вспоминать потом не стыдно: как провести уик-энд в Новокузнецке

Сегодня 06:40
742
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Fotosplus.ru The-liberty.ru pixabay.com Antoffice.tmweb.ru Gjyjc.blogspot.ru

ВашГород.ру подготовил несколько советов, как продуктивно отдохнуть в выходные, чтобы потом не жалеть о потраченных днях.

Вкусно поесть

В воскресенье, 6 августа, в Саду Металлургов пройдёт фестиваль «Вкусная еда».

Для гостей будет работать маркет, где свою продукцию представят компании-производители натуральных продуктов, кофейни, рестораны, суши-бары, пекарни, кондитерские.

На фестивале пройдут турниры на скоростное поедание бургеров, шашки из пельменей, батл-челендж, «Крути спиннер — жуй банан». Организуют анимационные развлекательные площадки, выставки-продажи мастеров-хендмейд, литературную кухню, бьюти-зону. А еще в программе выступления лучших танцевальных коллективов и кулинарные мастер-классы. Весело будет всем!

Посетить «мамские» тренинги

В рамках «Недели поддержки грудного вскармливания» в Новокузнецке до 7 августа пройдут лекции для женщин. Новоиспечённых и будущих мам научат, как правильно подготовиться и как восстановить организм после родов, а также как изготовить обереговые куклы на благополучные роды и куклы-кормилки.

Все мероприятия проводятся в Центре поддержки материнства «От мамы к маме» на Тольятти, 48.

Отправиться по грибы

Грибной сезон в самом разгаре. ВашГрод.ру приготовил для вас интересный тест. Пройдите его и узнаете, сможете ли вы отличить съедобные дары природы от ядовитых.

Помузицировать

Вы, конечно, слышали про сожжённое пианино. Так вот, вместо него поставили другое. Да не простое, а с котиками. Так что советуем посетить на выходных арт-сквер и насладиться звучанием нового инструмента.

ВашГород.ру рассказывал о самых нашумевших выходках новокузнецких вандалов.

Запастись канцелярией

До начала учебного года остаётся уже меньше месяца, за лето ваш школьник вырос, а значит ему нужно купить новую форму, обувь, собрать коллекцию учебников, рабочих тетрадей, выбрать дневник и многое другое. ВашГород.ру собрал для вас самые ценные советы читателей о том, где в Новокузнецке выгоднее покупать принадлежности к учебному году.

Желаем вам отличных выходных!

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Екарный бабай
16 3
Мне всегда казалось что писать надо либо по английски,либо по Русски. А уик энд,среди Русского текста,да ещё и не английскими буквами,какая-то хрень,что слово выходные здесь бы не подошло.? Читайте пожалуйста,то что написали.
ответить
аватар
Вильям
4 16
Мне всегда казалось что писать надо либо по английски,либо по Русски. А уик энд,среди Русского текста,да ещё и не английскими буквами,какая-то хрень,что слово выходные здесь бы не подошло.? Читайте пожалуйста,то что написали.
Когда кажется креститься надо. Все слова уже обрусели и прочно вошли в обиход. есть словари, которые разрешают использование слов и объясняют, как правильно писать. грамота.ру например
ответить
аватар
*
2 20
Когда кажется креститься надо. Все слова уже обрусели и прочно вошли в обиход. есть словари, которые разрешают использование слов и объясняют, как правильно писать. грамота.ру например
Нужно открыть глаза таким людям, сколько у нас оказывается иностранных слов в языке, которые они сейчас считают русскими ))) джинсы, свитер, смокинг, джем, чипсы, риэлтор. И это только относительно современные, а сколько заимствований из французского и немецкого, например. Боюсь тем, кто хочет говорить на чистом русском придётся только многозначительно мычать в основном ))))
ответить
аватар
Якин
0 3
Паки, паки… Иже ******** ваше благородие...
ответить
аватар
Якин
1 4
Паки, паки… Иже ******** ваше благородие...
Паки, паки… Иже xeрyвимы ваше благородие...
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ