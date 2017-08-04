ВашГород.ру подготовил несколько советов, как продуктивно отдохнуть в выходные, чтобы потом не жалеть о потраченных днях.

Вкусно поесть

В воскресенье, 6 августа, в Саду Металлургов пройдёт фестиваль «Вкусная еда».

Для гостей будет работать маркет, где свою продукцию представят компании-производители натуральных продуктов, кофейни, рестораны, суши-бары, пекарни, кондитерские.

На фестивале пройдут турниры на скоростное поедание бургеров, шашки из пельменей, батл-челендж, «Крути спиннер — жуй банан». Организуют анимационные развлекательные площадки, выставки-продажи мастеров-хендмейд, литературную кухню, бьюти-зону. А еще в программе выступления лучших танцевальных коллективов и кулинарные мастер-классы. Весело будет всем!

Посетить «мамские» тренинги

В рамках «Недели поддержки грудного вскармливания» в Новокузнецке до 7 августа пройдут лекции для женщин. Новоиспечённых и будущих мам научат, как правильно подготовиться и как восстановить организм после родов, а также как изготовить обереговые куклы на благополучные роды и куклы-кормилки.

Все мероприятия проводятся в Центре поддержки материнства «От мамы к маме» на Тольятти, 48.

Отправиться по грибы

Грибной сезон в самом разгаре. ВашГрод.ру приготовил для вас интересный тест. Пройдите его и узнаете, сможете ли вы отличить съедобные дары природы от ядовитых.

Помузицировать

Вы, конечно, слышали про сожжённое пианино. Так вот, вместо него поставили другое. Да не простое, а с котиками. Так что советуем посетить на выходных арт-сквер и насладиться звучанием нового инструмента.

ВашГород.ру рассказывал о самых нашумевших выходках новокузнецких вандалов.

Запастись канцелярией

До начала учебного года остаётся уже меньше месяца, за лето ваш школьник вырос, а значит ему нужно купить новую форму, обувь, собрать коллекцию учебников, рабочих тетрадей, выбрать дневник и многое другое. ВашГород.ру собрал для вас самые ценные советы читателей о том, где в Новокузнецке выгоднее покупать принадлежности к учебному году.

Желаем вам отличных выходных!