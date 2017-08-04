РДЖ запустили несколько акций в рамках программы «Открой Россию с РЖД».
С 3 августа началась продажа акционных билетов стоимостью от 100 рублей. В программе принимают участия только купейные вагоны. На сайте «Открой Россию с РЖД» говорится, что в программу вошли 20 маршрутов, которые отправятся с 1 по 31 октября.
«В акции участвуют только фирменные поезда, а география маршрутов охватывает практически всю страну», — сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.
Например, за 100 рублей можно добраться из Новосибирска в Омск. Также из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно.
Однако в каждом поезде по специальной цене будут продаваться всего четыре места. Пассажирам также придется отдельно заплатить за бельё 218 рублей.
В акции принимают участия поезда, направляющиеся в Адлер, Анапу и Новороссийск с 1 октября по 16 декабря 2017 года.
Количество билетов по специальной цене ограничено. Направления и поезда, участвующие в акциях, можно уточнить на сайте программы.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Но Новокузнецк в этих программах не участвует - нет ни одного поезда. Сиб пару раз встречается. По большей части из Москвы в любом направлении со скидкой.