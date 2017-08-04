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Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

РЖД запустили продажу билетов за 100 рублей

Сегодня 07:10
1711
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

РДЖ запустили несколько акций в рамках программы «Открой Россию с РЖД».

С 3 августа началась продажа акционных билетов стоимостью от 100 рублей. В программе принимают участия только купейные вагоны. На сайте «Открой Россию с РЖД» говорится, что в программу вошли 20 маршрутов, которые отправятся с 1 по 31 октября.

«В акции участвуют только фирменные поезда, а география маршрутов охватывает практически всю страну», — сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Например, за 100 рублей можно добраться из Новосибирска в Омск. Также из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно.

Однако в каждом поезде по специальной цене будут продаваться всего четыре места. Пассажирам также придется отдельно заплатить за бельё 218 рублей.

  • РЖД запустили ещё одну акцию,"Бархатный сезон 2017″. Она также началась 3 августа. Всем желающим посетить Черноморское побережье придётся заплатить всего по одному рублю за километр.

В акции принимают участия поезда, направляющиеся в Адлер, Анапу и Новороссийск с 1 октября по 16 декабря 2017 года.

Количество билетов по специальной цене ограничено. Направления и поезда, участвующие в акциях, можно уточнить на сайте программы.

Комментарии 2
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Илья
1 0
Чо в Анапе после 1 октября делать????
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Ева
2 0
Первые две недели октября в краснодарском крае погода днем 20-25 градусов, достаточно тепло.
Но Новокузнецк в этих программах не участвует - нет ни одного поезда. Сиб пару раз встречается. По большей части из Москвы в любом направлении со скидкой.
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