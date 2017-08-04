Заместитель главы Минтранса Николай Асаул не исключил возможность этого нововведения.
Однако сейчас Россия технически не готова к ограничению въезда машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты.
Это более радикальная форма нашей концепции. Наша концепция, что надо постепенно повышать экологический класс (автомобилей). А там концепция — сразу перейти на нулевые выбросы. Я считаю, что технически мы к этому не готовы. Вопрос ведь ещё: с какого года? Это же такая, на уровне лозунгов фраза — давайте запретим. Где и когда? Завтра? Весь город закроем? Через 20 лет — не знаю, может быть это и произойдет, — цитирует «Прайм» слова чиновника.
Напомним, с инициативой запретить бензиновым автомобилям въезд в крупные города и на курорты выступили руководители компании «КамАЗ». Предложение включено в пакет документов по мерам поддержки электромобилей в России.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
У нас по догом до сих пор коптят автобусы на дизеле... говорил мэр о южном въезде, мол после постройки дороги, пустят троллейбусы вместо трамвая. и где они?..
Датчик выхлопных газов у амдинистрации-сгрефбанка зашкаливает к вечеру и потом вся эта хрень расползается по городу.