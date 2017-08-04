Заместитель главы Минтранса Николай Асаул не исключил возможность этого нововведения.

Однако сейчас Россия технически не готова к ограничению въезда машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты.

Это более радикальная форма нашей концепции. Наша концепция, что надо постепенно повышать экологический класс (автомобилей). А там концепция — сразу перейти на нулевые выбросы. Я считаю, что технически мы к этому не готовы. Вопрос ведь ещё: с какого года? Это же такая, на уровне лозунгов фраза — давайте запретим. Где и когда? Завтра? Весь город закроем? Через 20 лет — не знаю, может быть это и произойдет, — цитирует «Прайм» слова чиновника.

Напомним, с инициативой запретить бензиновым автомобилям въезд в крупные города и на курорты выступили руководители компании «КамАЗ». Предложение включено в пакет документов по мерам поддержки электромобилей в России.