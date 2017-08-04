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Минтранс ответил на идею запретить бензиновым автомобилям въезд в мегаполисы

Сегодня 07:30
744
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
perepel-krym.ru

Заместитель главы Минтранса Николай Асаул не исключил возможность этого нововведения.

Однако сейчас Россия технически не готова к ограничению въезда машин с двигателем внутреннего сгорания в крупные города и на курорты.

Это более радикальная форма нашей концепции. Наша концепция, что надо постепенно повышать экологический класс (автомобилей). А там концепция — сразу перейти на нулевые выбросы. Я считаю, что технически мы к этому не готовы. Вопрос ведь ещё: с какого года? Это же такая, на уровне лозунгов фраза — давайте запретим. Где и когда? Завтра? Весь город закроем? Через 20 лет — не знаю, может быть это и произойдет, — цитирует «Прайм» слова чиновника.

Напомним, с инициативой запретить бензиновым автомобилям въезд в крупные города и на курорты выступили руководители компании «КамАЗ». Предложение включено в пакет документов по мерам поддержки электромобилей в России.

Комментарии 8
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Вера
8 3
Асаул асаул, что ж ты бросил коня...
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местный-2
17 0
Для начала разобрались бы с казалось простым вопросом,соответствует ли бензин и дизтопливо на заправках заявленному качеству.
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Я так кумекаю:
7 20
Сейчас, когда мы отвернулись от Европы, нам этого и не надо!У нас свои теперь ценности, экология перетопчится - не привыкать ! По талону на молоко на брата, и хорош !!!
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Кам 830
5 0
У нас по догом до сих пор коптят автобусы на дизеле... говорил мэр о южном въезде, мол после постройки дороги, пустят троллейбусы вместо трамвая. и где они?..
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Бусина
9 0
Кам:
У нас по догом до сих пор коптят автобусы на дизеле... говорил мэр о южном въезде, мол после постройки дороги, пустят троллейбусы вместо трамвая. и где они?..
Он и набережную обещал 3 года назад........а теперь скоростной трамвай обещает.........Много чего еще обещано....обычное бла-бла-бла,это его стиль.......
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Андрей
0 0
Написал в Минтранс 2 месяца назад,до сих пор жду ответа
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*
5 0
Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
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z
0 0
Это не идея, это реальная потребность запретить чиговноежикам и их внезапно обогатившимся родственникам, как и мохнатым парнерам гонять по районам города на джипах, и обязать их пользоваться общественным транспортом.
Датчик выхлопных газов у амдинистрации-сгрефбанка зашкаливает к вечеру и потом вся эта хрень расползается по городу.
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