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Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

Медведи в городе и роскошь по-нашему: Новокузнецк вашими глазами

Сегодня 07:20
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Пришла пятница, и ВашГород.ру вновь собрал для читателей самые интересные фотографии новокузнечан из инстаграма.

А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его с хештегом #вашгород.

В среду мы отпраздновали День ВДВ. Десантники — мужчины, конечно, серьёзные, но от креативных сладостей вряд ли откажутся.

А вот ещё какие вкусности готовят новокузнецкие хозяюшки.

#m&m

Публикация от Виктория (@krasnova_viktoria_)

Наша читательница поймала в объектив необычный кадр.

Люблю неожиданно удачные кадры: так в этот раз всего лишь хотела снять росток, но при просмотре кадра ещё на экране фотоаппарата, оказалось, что запечатлила я нечто большее)) ___________ Ссылка на мою группу в Контакте: https://vk.com/fotograf_elena_sloboda ___________ #паук #паучок #природа #фотограф #фотография #фотографирую #фотографируюнаникон #nikon #фотографновокузнецк #fotograf_elena_sloboda #novokuznetsk #nvkz #нвкз #новокузнецк #вашгород

Публикация от Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight)

Если вы не знали, как выглядит роскошь по-новокузнецки, то смотрите.

Хотя мы уже много раз видели фотографии наших уточек, ещё один раз лишним не будет. Разве они не симпатяги?

Завтрак с утками #triplife #siberia #russianlife #novokuznetsk

Публикация от Yulia (@egeekp)

В Новокузнецке в Арт-сквере выступили медвежата-артисты. С удовольствием делимся с вами кадрами и видео непосед.

Ну вот просто так,гуляем

Публикация от Алия (@aliyatak13)

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 11 августа.

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