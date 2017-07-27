Пришла пятница, и ВашГород.ру вновь собрал для читателей самые интересные фотографии новокузнечан из инстаграма.

А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его с хештегом #вашгород.

В среду мы отпраздновали День ВДВ. Десантники — мужчины, конечно, серьёзные, но от креативных сладостей вряд ли откажутся.



Пока я активно готовлюсь к Фестивалю, мои заказчики радую меня классными фото отзывами Публикация от ‍Hudieva Yuliya (@hudieva_yuliya) Авг 2 2017 в 9:09 PDT

А вот ещё какие вкусности готовят новокузнецкие хозяюшки.



#m&m Публикация от Виктория (@krasnova_viktoria_) Авг 2 2017 в 7:26 PDT

Наша читательница поймала в объектив необычный кадр.





Если вы не знали, как выглядит роскошь по-новокузнецки, то смотрите.



Лухари подъезд. +100 рублей/мес. за содержание жилья #жкх #Новокузнецк #nvkz #Вашгород Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov) Июл 31 2017 в 7:31 PDT

Хотя мы уже много раз видели фотографии наших уточек, ещё один раз лишним не будет. Разве они не симпатяги?

Завтрак с утками #triplife #siberia #russianlife #novokuznetsk Публикация от Yulia (@egeekp) Июл 31 2017 в 8:58 PDT

В Новокузнецке в Арт-сквере выступили медвежата-артисты. С удовольствием делимся с вами кадрами и видео непосед.

Ну вот просто так,гуляем Публикация от Алия (@aliyatak13) Авг 3 2017 в 8:09 PDT

Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 11 августа.