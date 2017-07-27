Пришла пятница, и ВашГород.ру вновь собрал для читателей самые интересные фотографии новокузнечан из инстаграма.
А если вы хотите увидеть своё фото в рубрике, публикуйте его с хештегом #вашгород.
В среду мы отпраздновали День ВДВ. Десантники — мужчины, конечно, серьёзные, но от креативных сладостей вряд ли откажутся.
Пока я активно готовлюсь к Фестивалю, мои заказчики радую меня классными фото отзывами
Публикация от Hudieva Yuliya (@hudieva_yuliya)
А вот ещё какие вкусности готовят новокузнецкие хозяюшки.
Публикация от Виктория (@krasnova_viktoria_)
Наша читательница поймала в объектив необычный кадр.
Люблю неожиданно удачные кадры: так в этот раз всего лишь хотела снять росток, но при просмотре кадра ещё на экране фотоаппарата, оказалось, что запечатлила я нечто большее)) ___________ Ссылка на мою группу в Контакте: https://vk.com/fotograf_elena_sloboda ___________ #паук #паучок #природа #фотограф #фотография #фотографирую #фотографируюнаникон #nikon #фотографновокузнецк #fotograf_elena_sloboda #novokuznetsk #nvkz #нвкз #новокузнецк #вашгород
Публикация от Elenochka Moonlight (@elenochka_moonlight)
Если вы не знали, как выглядит роскошь по-новокузнецки, то смотрите.
Лухари подъезд. +100 рублей/мес. за содержание жилья #жкх #Новокузнецк #nvkz #Вашгород
Публикация от Иван Путилов (@ivan_putilov)
Хотя мы уже много раз видели фотографии наших уточек, ещё один раз лишним не будет. Разве они не симпатяги?
Завтрак с утками #triplife #siberia #russianlife #novokuznetsk
Публикация от Yulia (@egeekp)
В Новокузнецке в Арт-сквере выступили медвежата-артисты. С удовольствием делимся с вами кадрами и видео непосед.
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Публикация от Галина Романова (@romgal19)
Публикация от Алия (@aliyatak13)
Следующую подборку смотрите на ВашГород.ру в пятницу, 11 августа.
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