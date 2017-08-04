У родителей школьников есть возможность получить ответы на волнующие вопросы.

Прокомментирует их министр образования и науки России Ольга Васильева. Она проведёт Общероссийское родительское собрание. Оно состоится 30 августа.

Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за ним можно будет из любой точки страны и мира.

Задать свой вопрос Министру можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел. Вопросы, заданные через сайт также найдут свое отражение в ответах министра, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Кемеровской области.