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Россиянам предлагают задать вопросы министру образования

Сегодня 07:45
497
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
odnastroka.ru

У родителей школьников есть возможность получить ответы на волнующие вопросы.

Прокомментирует их министр образования и науки России Ольга Васильева. Она проведёт Общероссийское родительское собрание. Оно состоится 30 августа.

Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за ним можно будет из любой точки страны и мира.

Задать свой вопрос Министру можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел. Вопросы, заданные через сайт также найдут свое отражение в ответах министра, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Кемеровской области.

Комментарии 6
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?
8 1
И гаранту вопросы народ задавал, и чо?
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Кстати:
2 1
Задал бы вопрос: И у Вас диплом не купленный ? И много вас таких "по статистике"?
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Кстати:
4 5
И гаранту вопросы народ задавал, и чо?
Чем мне нравится Рамзан Кадыров, что ему не надо задавать вопросов, он сам дееспособен, и отслеживает сам многие события, затрагивающие права его народа.
Особенно по событию в Воронеже !!!!
Дай Бог ему возглавить Россию, благо, что многие мечтают о Сталине.
А девчонки чеченские как достойно себя вели в Воронеже ?
Наши мужчины, кроме "глагола" ПОЗОР! не способны что- либо противопоставить карт-бланшу псевдоправоохранителей !!!
После вчерашнего моего просмотра воронежских событий Рамзан Ахматович стал моим кумиром !
Захочет - наведет порядок в стране - потенциал в нем мощнейший, + чувство собственного и национального достоинств. Надо его в Президенты .... !!!
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Андрей
6 1
Ольга Васильева,что вы курите,откуда столько глупых идей?
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123
0 0
вопрос - зачем Вова Тупин соврал девочке, когда та спросила про сокращение бюджетных мест в ВУЗах?
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z
0 0
Инициатива правильная, все дело будет в вопросах, задавайте, да будете услышаны.
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