У родителей школьников есть возможность получить ответы на волнующие вопросы.
Прокомментирует их министр образования и науки России Ольга Васильева. Она проведёт Общероссийское родительское собрание. Оно состоится 30 августа.
Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции с прямыми включениями из регионов России. Благодаря онлайн-трансляции на сайте ведомства следить за ним можно будет из любой точки страны и мира.
Задать свой вопрос Министру можно уже сейчас. На сайте Минобрнауки России для этого открыт специальный раздел. Вопросы, заданные через сайт также найдут свое отражение в ответах министра, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Кемеровской области.
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Особенно по событию в Воронеже !!!!
Дай Бог ему возглавить Россию, благо, что многие мечтают о Сталине.
А девчонки чеченские как достойно себя вели в Воронеже ?
Наши мужчины, кроме "глагола" ПОЗОР! не способны что- либо противопоставить карт-бланшу псевдоправоохранителей !!!
После вчерашнего моего просмотра воронежских событий Рамзан Ахматович стал моим кумиром !
Захочет - наведет порядок в стране - потенциал в нем мощнейший, + чувство собственного и национального достоинств. Надо его в Президенты .... !!!