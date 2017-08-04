Во многих российских школах уже в этом году появятся уроки астрономии.

Не все учреждения будут обязаны уже с 1 сентября вводить изучение звёзд и планет. Некоторые смогут начать с 1 января 2018 года. Всё зависит от готовности школы к качественному преподаванию астрономии, сообщили в Минобрнауки.

Также учреждение сможет само решать, в каком классе вводить эту дисциплину. Не исключено, что предмет появится у старшеклассников. Всего ребятам должны провести не менее 35 часов астрономии.

ЕГЭ по этому предмету пока не планируют, но некоторые вопросы из курса появятся в экзамене по физике в 2019 году. В это же время в школах запустят Всероссийские проверочные работы по астрономии.