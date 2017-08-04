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Минобрнауки рассказало подробности об уроках астрономии в школе

Сегодня 08:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Sovetclub.ru

Во многих российских школах уже в этом году появятся уроки астрономии.

Не все учреждения будут обязаны уже с 1 сентября вводить изучение звёзд и планет. Некоторые смогут начать с 1 января 2018 года. Всё зависит от готовности школы к качественному преподаванию астрономии, сообщили в Минобрнауки.

Также учреждение сможет само решать, в каком классе вводить эту дисциплину. Не исключено, что предмет появится у старшеклассников. Всего ребятам должны провести не менее 35 часов астрономии.

ЕГЭ по этому предмету пока не планируют, но некоторые вопросы из курса появятся в экзамене по физике в 2019 году. В это же время в школах запустят Всероссийские проверочные работы по астрономии.

Как уже писал ВашГород.ру, министр образования Ольга Васильева заявила, что в стране, которая первая покорила космос, астрономия в школах должна стать обязательной. Также Ольга Васильева считает, что российские ученики должны заниматься шахматами.

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