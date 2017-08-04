В Новокузнецке монтируют необычный для города светофор
Сегодня 09:37
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На перекрёстке Тореза-Советской Армии устанавливают новый светофор.
Его в жёлтом мигающем режиме запустят уже сегодня, рассказала ВашГород.ру представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева. Это первый в городе навесной светофор, уточнила она.
Как уже сообщал ВашГород.ру, помимо навесного светофора, водителей и пешеходов ждут другие изменения на перекрёстке.
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Сёдне из окна транвая наблюдал эту навесную конструкцию - хоть столбы и были вбетонированы как усиление, но видно, что металлическое утоньшение вверху столба вверьху прогибатся - кабы во время шквальных порывов ветра чего не вышло...
динь динь динь, бинго!!!
вы выиграли словарём по хлебалу
Сёдне из окна транвая наблюдал эту навесную конструкцию - хоть столбы и были вбетонированы как усиление, но видно, что металлическое утоньшение вверху столба вверьху прогибатся - кабы во время шквальных порывов ветра чего не вышло...