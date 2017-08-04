На перекрёстке Тореза-Советской Армии устанавливают новый светофор.

Его в жёлтом мигающем режиме запустят уже сегодня, рассказала ВашГород.ру представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева. Это первый в городе навесной светофор, уточнила она.

Как уже сообщал ВашГород.ру, помимо навесного светофора, водителей и пешеходов ждут другие изменения на перекрёстке.