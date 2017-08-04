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В Новокузнецке монтируют необычный для города светофор

Сегодня 09:37
1029
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

На перекрёстке Тореза-Советской Армии устанавливают новый светофор.

Его в жёлтом мигающем режиме запустят уже сегодня, рассказала ВашГород.ру представитель Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Оксана Ишимцева. Это первый в городе навесной светофор, уточнила она.

Как уже сообщал ВашГород.ру, помимо навесного светофора, водителей и пешеходов ждут другие изменения на перекрёстке.

Комментарии 5
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КоляYeti 14049
1 1
Сёдне из окна транвая наблюдал эту навесную конструкцию - хоть столбы и были вбетонированы как усиление, но видно, что металлическое утоньшение вверху столба вверьху прогибатся - кабы во время шквальных порывов ветра чего не вышло...
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Граммар-наци
3 0
КоляYeti:
Сёдне из окна транвая наблюдал эту навесную конструкцию - хоть столбы и были вбетонированы как усиление, но видно, что металлическое утоньшение вверху столба вверьху прогибатся - кабы во время шквальных порывов ветра чего не вышло...
седне! транвая! тся!
динь динь динь, бинго!!!
вы выиграли словарём по хлебалу
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111111
0 0
Свистит Оксана Ишимцева, не первый. На Обнорского есть
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Чел
0 0
КоляYeti:
Сёдне из окна транвая наблюдал эту навесную конструкцию - хоть столбы и были вбетонированы как усиление, но видно, что металлическое утоньшение вверху столба вверьху прогибатся - кабы во время шквальных порывов ветра чего не вышло...
Ну подумашь на тваю тупую башку упадёт
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z
2 0
Свистит Оксана Ишимцева, не первый. На Обнорского есть
Походу у нее первый с распила.
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