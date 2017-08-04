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В администрации Кузбасса очередные кадровые перестановки

Сегодня 09:51
478
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.novokuznetsk.su

Из администрации Кемеровской области уволился очередной сотрудник.

Свой пост покинула начальник департамента экономического развития Тамара Неробова. Исполняющей обязанности начальника назначена Жанна Червякова, сообщает novokuznetsk.su.

Причины ухода Тамары Неробовой не уточняются.

Как отмечает источник с ссылкой на «Открытый город», увольнение может быть связано с нарушениями в декларации о доходах чиновницы.

Ранее ВашГород.ру сообщал об обысках у бывшего замгубернатора по строительству Евгения Бухмана. Его подозревают в махинациях с квартирами в новостройках.

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