Дождливое лето выдалось не только в Сибири.

Так, ко Дню ВДВ сильные ливни затопили Челябинск. Кое-где лужи достигали глубины по щиколотку и по колено. В сеть попало видео, где местный житель решил перебраться через лужу вплавь.



Ролик разлетелся по многим пабликам. Пользователи активно обсуждают поступок челябинца.

«Тут явно нужен ковчег», — написала жительница Новосибирска Ирина К.

Как вы считаете, если на Новокузнецк обрушится ливень, где у нас возможны такие лужи?