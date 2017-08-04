«Нужен ковчег»: россиян насмешил плывущий в луже челябинец
Сегодня 10:08
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Дождливое лето выдалось не только в Сибири.
Так, ко Дню ВДВ сильные ливни затопили Челябинск. Кое-где лужи достигали глубины по щиколотку и по колено. В сеть попало видео, где местный житель решил перебраться через лужу вплавь.
Ролик разлетелся по многим пабликам. Пользователи активно обсуждают поступок челябинца.
«Тут явно нужен ковчег», — написала жительница Новосибирска Ирина К.
Как вы считаете, если на Новокузнецк обрушится ливень, где у нас возможны такие лужи?
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