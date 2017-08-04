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Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

«Нужен ковчег»: россиян насмешил плывущий в луже челябинец

Сегодня 10:08
384
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
скриншот видео

Дождливое лето выдалось не только в Сибири.

Так, ко Дню ВДВ сильные ливни затопили Челябинск. Кое-где лужи достигали глубины по щиколотку и по колено. В сеть попало видео, где местный житель решил перебраться через лужу вплавь.

Ролик разлетелся по многим пабликам. Пользователи активно обсуждают поступок челябинца.

«Тут явно нужен ковчег», — написала жительница Новосибирска Ирина К.

Как вы считаете, если на Новокузнецк обрушится ливень, где у нас возможны такие лужи?

Комментарии 1
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serega3308 1131
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не излечима Русская дурость
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