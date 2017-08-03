Сегодня утром Новокузнецк стоял в сильном тумане.

Горожане принялись активно делиться фотографиями утренней дымки в соцсетях.

Вот такой туман утром!!! Это еще немного рассеялся, минуту назад вообще ничего не было видно!!! Публикация от Keniya (@kseniyaandpolya) Авг 3 2017 в 6:28 PDT

6.00 моё время.... Туман, пробежка, кника и зеленый чай. Отличное начало моего дня Публикация от Николай Яковлев (@nikolai_iakovlev) Авг 3 2017 в 5:14 PDT

7:30 Туманище!!! И на улице ни души.. Настроение в такое утро как то не очень(( А я иду в больницу #утро#туман#новокузнецк#42rus Публикация от Нюсичка Смирнова (@snv1993) Авг 3 2017 в 5:46 PDT

Уже скоро туман рассеялся, и на небе выглянуло солнышко. Напоминаем, сегодня синоптики опять обещают на жару с грозой.