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Новокузнечане забросали инстаграм снимками утреннего тумана

Сегодня 10:30
610
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Сегодня утром Новокузнецк стоял в сильном тумане.

Горожане принялись активно делиться фотографиями утренней дымки в соцсетях.

6.00 моё время.... Туман, пробежка, кника и зеленый чай. Отличное начало моего дня

Публикация от Николай Яковлев (@nikolai_iakovlev)

Уже скоро туман рассеялся, и на небе выглянуло солнышко. Напоминаем, сегодня синоптики опять обещают на жару с грозой.

Комментарии 9
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stek
1 2
Обычный туман.... И чего тратить фотопленку и время?....)
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писофшит
4 0
"6.00 моё время.... Туман, пробежка, кника и зеленый чай. Отличное начало моего дня" УГ
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123
2 0
"6.00 моё время.... Туман, пробежка, кника и зеленый чай. Отличное начало моего дня" УГ
Понторезы - такие понторезы -)))))) когда бежал парнишко в вонючем тумане, не задохнулся?
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...
3 1
Вот совсем людям заняться нечем, пасутся в инстаграме со своими никому не интересными фотками.Видно совсем несчастные человеки..
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Горожанин
0 0
Еще бы про вонь сообщили. Вонючий туман похож на обман. Как поется в песне
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в
1 1
вонищу никто не заметил что ли кроме последнего комментатора? О_о
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взгляд со стороны
7 0
Я не знаю как новокузнечане увидели только туман, но ощутили дикую вонь, в центральном районе города. В шесть часов утра окна открыть было невозможно. А выйти на улицу тем более. Выбросы были сделаны с стороны КМК и это вонища вместе с туманом очень быстро окутала город. Любят они это делать ночью или под утро, когда жители города еще спят особенно после прошедших дождей, когда высокая влажность. Поэтому и туману с примесями отравляющих веществ превышающих норму раз в 20 можно не удивляться. Но опять экологи и Роспотребнадзор в очередной раз, как правило ничего не знают и не ведуют. Так, что кричать надо не о тумане, а странном тумане с пронзительной вонью.
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...
1 0
Я не знаю как новокузнечане увидели только туман, но ощутили дикую вонь, в центральном районе города. В шесть часов утра окна открыть было невозможно. А выйти на улицу тем более. Выбросы были сделаны с стороны КМК и это вонища вместе с туманом очень быстро окутала город. Любят они это делать ночью или под утро, когда жители города еще спят особенно после прошедших дождей, когда высокая влажность. Поэтому и туману с примесями отравляющих веществ превышающих норму раз в 20 можно не удивляться. Но опять экологи и Роспотребнадзор в очередной раз, как правило ничего не знают и не ведуют. Так, что кричать надо не о тумане, а странном тумане с пронзительной вонью.
Я не знаю, что у тебя за взгляд. Но ты явно не в ту сторону смотришь, а главное делаешь, точнее не делаешь. Вместо того, чтобы плакаться в жилетку на сайт, надо писать заявления в надзорные инстанции. Но мы же привыкли жить в условиях "тараканов", когда нас травят всем чем только можно, а мы забиваемся в щель и ждем прояснения.
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z
0 0
Я не знаю, что у тебя за взгляд. Но ты явно не в ту сторону смотришь, а главное делаешь, точнее не делаешь. Вместо того, чтобы плакаться в жилетку на сайт, надо писать заявления в надзорные инстанции. Но мы же привыкли жить в условиях "тараканов", когда нас травят всем чем только можно, а мы забиваемся в щель и ждем прояснения.
Это не туман, это выброс был сокративший жизнь горожан на несколько лет. Походу спонсер выброса - пунсеонный фодн. Исполнителя найти не просто, ибо те кто должен замерять искать и наказуевать, давно продали принципы бабложуям.
Очень жаль, что мычиэс не предупреждает о такой опасноси и под выброс поподают еще и дети идущие в садики.
Тулиивцы вместо комментирования принятых мэр, по ликвидации воздушной угрозы, пишут что они типа ни причем в ситуации роста цен на услуги для населения.
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