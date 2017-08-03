Сегодня утром Новокузнецк стоял в сильном тумане.
Горожане принялись активно делиться фотографиями утренней дымки в соцсетях.
Вот такой туман утром!!! Это еще немного рассеялся, минуту назад вообще ничего не было видно!!!
Публикация от Keniya (@kseniyaandpolya)
6.00 моё время.... Туман, пробежка, кника и зеленый чай. Отличное начало моего дня
Публикация от Николай Яковлев (@nikolai_iakovlev)
7:30 Туманище!!! И на улице ни души.. Настроение в такое утро как то не очень(( А я иду в больницу #утро#туман#новокузнецк#42rus
Публикация от Нюсичка Смирнова (@snv1993)
5:54 - Я не сплю, а на улице сильный туман. Из-за выбросов. Ненавижу этот город. #выбросы #новокузнецк
Публикация от Игорь Насакин (@justsadboyqq)
Уже скоро туман рассеялся, и на небе выглянуло солнышко. Напоминаем, сегодня синоптики опять обещают на жару с грозой.
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Очень жаль, что мычиэс не предупреждает о такой опасноси и под выброс поподают еще и дети идущие в садики.
Тулиивцы вместо комментирования принятых мэр, по ликвидации воздушной угрозы, пишут что они типа ни причем в ситуации роста цен на услуги для населения.