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В новокузнецком аэропорту состоится зрелищное авиашоу

Сегодня 10:27
766
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
woo.woowals.com

Организаторы обещают яркий праздник.

Зрители увидят авиашоу с выполнением фигур высшего пилотажа самолётов Як-52, СП-41, демонстрационные полёты вертолётов MD-902, Робинсон-66, десантирование парашютистов. Гостям также представят воздушные суда и спецавтотехнику. На празднике выступят лучшие творческие коллективы юга Кузбасса.

Как сообщается на сайте аэропорта «Спиченково», мероприятие посвящено Дню Воздушного Флота России и 65-летию виапредприятия.

Ветеранов и гостей приглашают 18 августа. Праздник для ветеранов начнётся в 13:00 часов, для гостей — в 15:00. При себе необходимо иметь паспорт для оформления пропуска.

Комментарии 4
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4 0
А почему в пятницу а не в субботу??? Не все могут уйти с работы. Можно было бы и перенести
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3 0
Что такое "самолет СП-41"?

Нигде не смог найти информацию о таком звере.
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Серж
1 0
Простите, а Виапредприятия - это что то с ансамблем связано?)))))
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