Организаторы обещают яркий праздник.

Зрители увидят авиашоу с выполнением фигур высшего пилотажа самолётов Як-52, СП-41, демонстрационные полёты вертолётов MD-902, Робинсон-66, десантирование парашютистов. Гостям также представят воздушные суда и спецавтотехнику. На празднике выступят лучшие творческие коллективы юга Кузбасса.

Как сообщается на сайте аэропорта «Спиченково», мероприятие посвящено Дню Воздушного Флота России и 65-летию виапредприятия.

Ветеранов и гостей приглашают 18 августа. Праздник для ветеранов начнётся в 13:00 часов, для гостей — в 15:00. При себе необходимо иметь паспорт для оформления пропуска.