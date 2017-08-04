Ситуацию прокомментировал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

С вопросом к мэру обратилась одна из горожанок. Женщина пояснила, что кондуктор одного из автобусов рассказала об отмене льгот для пенсионеров для проезда в транспорте. Льготы останутся только для ветеранов и инвалидов. Нововведения якобы вступят в силу в октябре этого года.

Глава города эту информацию опроверг.

Кто такой кондуктор и кто такой глава города? Пока мы нигде не говорили и не говорим, что будут отменены такие льготы. Во-первых, пенсионеры имеют льготы по федеральному законодательству, и даже если бы мы что-то захотели отменить, мы это не вправе сделать. Во-вторых, льготами пенсионеров наделил Аман Гумирович ещё пятнадцать лет назад, поэтому льготы у пенсионеров как были, так и останутся, — рассказал Сергей Кузнецов в эфире Ново-ТВ.

В то же время мэр отметил, что четыре рубля, которые пенсионеры платят за проезд сейчас, «уже неактуальны». Этот размер платы за проезд был установлен тогда, когда билет стоил 8 рублей, и пенсионеры должны были оплачивать половину тарифа, пояснил мэр. Сегодня стоимость проезда в муниципальном транспорте 16 рублей, а, значит, не исключено, что и для пенсионеров могут повысить оплату.

При этом Сергей Кузнецов высказался против радикального повышения тарифов.





