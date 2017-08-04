Ситуацию прокомментировал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
С вопросом к мэру обратилась одна из горожанок. Женщина пояснила, что кондуктор одного из автобусов рассказала об отмене льгот для пенсионеров для проезда в транспорте. Льготы останутся только для ветеранов и инвалидов. Нововведения якобы вступят в силу в октябре этого года.
Глава города эту информацию опроверг.
Кто такой кондуктор и кто такой глава города? Пока мы нигде не говорили и не говорим, что будут отменены такие льготы. Во-первых, пенсионеры имеют льготы по федеральному законодательству, и даже если бы мы что-то захотели отменить, мы это не вправе сделать. Во-вторых, льготами пенсионеров наделил Аман Гумирович ещё пятнадцать лет назад, поэтому льготы у пенсионеров как были, так и останутся, — рассказал Сергей Кузнецов в эфире Ново-ТВ.
В то же время мэр отметил, что четыре рубля, которые пенсионеры платят за проезд сейчас, «уже неактуальны». Этот размер платы за проезд был установлен тогда, когда билет стоил 8 рублей, и пенсионеры должны были оплачивать половину тарифа, пояснил мэр. Сегодня стоимость проезда в муниципальном транспорте 16 рублей, а, значит, не исключено, что и для пенсионеров могут повысить оплату.
При этом Сергей Кузнецов высказался против радикального повышения тарифов.
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Хочет даёт - хочет, назад берёт!
Это я так, к слову, на будущее...
И ещё за то, что только сидя перед компьютером они дюже "озабочены" тем, "почему так получилось- ....."
И не поймут эти ейные быдловатые "мужики", что тащи/не тащи, а нужный процент в нужной урне будет таким, как НУЖНО хозяевам урны.
Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Ходят слухи, будто всё подорожает —
абсолютно,
А особенно — штаны и алкоголь!
И, словно мухи,
тут и там
Ходят слухи
по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам!
Давайте еще 18 лет меееееедленно позапрягаем ... .
А уж внуки наши потом быстро- быстро куда-нибудь прискачут.
Хочет даёт - хочет, назад берёт!
Это я так, к слову, на будущее...
Какие основания у вас к нему в разрезе данной статьи?
Какие основания у вас к нему в разрезе данной статьи?
Если в ближайшие 3-5 лет не отменят, то галстук съесть, как Мишико не обещаю, но в СМИ извинюсь за нелепые подозрения.
А лично вы, Митрич, верите? Ведь вы же способны анализировать и мыслить на перспективу.
Еще больше удивляет, что многие считают что чиговноежики ни причем в ситуации роста цен, именно они и являются одним из основных драйверов быстро роста цен в рф.