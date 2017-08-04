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Новокузнечане обеспокоены отменой льгот в транспорте

Сегодня 10:51
997
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorod.lv

Ситуацию прокомментировал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

С вопросом к мэру обратилась одна из горожанок. Женщина пояснила, что кондуктор одного из автобусов рассказала об отмене льгот для пенсионеров для проезда в транспорте. Льготы останутся только для ветеранов и инвалидов. Нововведения якобы вступят в силу в октябре этого года.

Глава города эту информацию опроверг.

Кто такой кондуктор и кто такой глава города? Пока мы нигде не говорили и не говорим, что будут отменены такие льготы. Во-первых, пенсионеры имеют льготы по федеральному законодательству, и даже если бы мы что-то захотели отменить, мы это не вправе сделать. Во-вторых, льготами пенсионеров наделил Аман Гумирович ещё пятнадцать лет назад, поэтому льготы у пенсионеров как были, так и останутся, — рассказал Сергей Кузнецов в эфире Ново-ТВ.

В то же время мэр отметил, что четыре рубля, которые пенсионеры платят за проезд сейчас, «уже неактуальны». Этот размер платы за проезд был установлен тогда, когда билет стоил 8 рублей, и пенсионеры должны были оплачивать половину тарифа, пояснил мэр. Сегодня стоимость проезда в муниципальном транспорте 16 рублей, а, значит, не исключено, что и для пенсионеров могут повысить оплату.

При этом Сергей Кузнецов высказался против радикального повышения тарифов.



Комментарии 9
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Павел Фомин
11 4
Наш российский чиновник своему слову хозяин!
Хочет даёт - хочет, назад берёт!
Это я так, к слову, на будущее...
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олег
12 8
д у ра баба! ейный мужик не вразумил, мало бил... надо быть озабоченным не тем, что последнее забирают, а тем, почему так получилось- всю жизнь горбатился, заводы строил, дома, школы, металл и уголь гнал, а сейчас практически на помойке. уверен, такие дры как с ко т тащат свои никому не нужные голоса в нужную урну
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угу
18 0
д у ра баба! ейный мужик не вразумил, мало бил... надо быть озабоченным не тем, что последнее забирают, а тем, почему так получилось- всю жизнь горбатился, заводы строил, дома, школы, металл и уголь гнал, а сейчас практически на помойке. уверен, такие дры как с ко т тащат свои никому не нужные голоса в нужную урну
Иных "мужиков" самих вразумлять нужно - лупить, как сидоровых коз за ...их тупость, хамство и быдлячество.
И ещё за то, что только сидя перед компьютером они дюже "озабочены" тем, "почему так получилось- ....."
И не поймут эти ейные быдловатые "мужики", что тащи/не тащи, а нужный процент в нужной урне будет таким, как НУЖНО хозяевам урны.
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*
6 0
Сколько слухов наши уши поражает,
Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Ходят слухи, будто всё подорожает —
абсолютно,
А особенно — штаны и алкоголь!

И, словно мухи,
тут и там
Ходят слухи
по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!
Их разносят по умам!

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Я так кумекаю:
0 0
Самое главное качество великого нашего интернационального народа - долготерпимость.
Давайте еще 18 лет меееееедленно позапрягаем ... .
А уж внуки наши потом быстро- быстро куда-нибудь прискачут.
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Митрич
6 4
Наш российский чиновник своему слову хозяин!
Хочет даёт - хочет, назад берёт!
Это я так, к слову, на будущее...
Павел, согласитесь, что замечание неуместное.
Какие основания у вас к нему в разрезе данной статьи?
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Ветер перемен...
2 5
Давно пора отменить все эти льготы старого пердуна. Оставить только проездные оставить и ветеранам бесплатный проезд. Из-за этих льгот муниципальный транспорт загибается. Пусть все платят полную сумму проезда. Уж через чур пенсионеры пусть не прибедняются. Судя по тому,как они нападают на штабы Навального, не бедствуют,их царь Путин кормит,и пенсию видать хорошую платит,раз они за него так жопу рвут.
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Павел Фомин
0 0
Павел, согласитесь, что замечание неуместное.
Какие основания у вас к нему в разрезе данной статьи?
Дай то Господь, что бы я ошибся! Но слишком часто нас кидают, предварительно обнадёжив.
Если в ближайшие 3-5 лет не отменят, то галстук съесть, как Мишико не обещаю, но в СМИ извинюсь за нелепые подозрения.
А лично вы, Митрич, верите? Ведь вы же способны анализировать и мыслить на перспективу.
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z
0 0
Выдуманный кондук, для выдуманной фанатки, объясняла что то, чтобы зукнецов мог попиарнуться на пустом месте.
Еще больше удивляет, что многие считают что чиговноежики ни причем в ситуации роста цен, именно они и являются одним из основных драйверов быстро роста цен в рф.
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