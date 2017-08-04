С такой инициативой выступил на сайте «Банк идей» один из жителей Кемерова. Он предложил создать в городе новое место для скейтеров.

Кемеровчанин рассказал, что в городе несколько мест пользуются популярностью у любителей скейта, но каждое из них имеет свои недостатки.

«Большинство людей катаются около Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, так как там хорошее покрытие для скейтборда, ну и освещение есть. А если там кататься ближе к вечеру или даже к ночи, то это мешаем людям спать. Так как звук идёт от скейта: либо он упадёт, либо когда ты прыгаешь», — пояснил инициатор.

Еще одно место, которое облюбовали скейтеры — это площадь возле стадиона «Химик».