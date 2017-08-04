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Кемеровчане просят о строительсве скейт-парка

Сегодня 11:10
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

С такой инициативой выступил на сайте «Банк идей» один из жителей Кемерова. Он предложил создать в городе новое место для скейтеров.

Кемеровчанин рассказал, что в городе несколько мест пользуются популярностью у любителей скейта, но каждое из них имеет свои недостатки.

«Большинство людей катаются около Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва, так как там хорошее покрытие для скейтборда, ну и освещение есть. А если там кататься ближе к вечеру или даже к ночи, то это мешаем людям спать. Так как звук идёт от скейта: либо он упадёт, либо когда ты прыгаешь», — пояснил инициатор.

Еще одно место, которое облюбовали скейтеры — это площадь возле стадиона «Химик».

«Там фигуры в очень плохом состоянии, и асфальт вообще не предназначен для катания на скейте. Все, кто катаются на скейте, хотели бы, чтобы в нашем городе появился скейт парк, в котором всё было. Чтобы учиться кататься на скейте и прогрессировать, так же чтобы мы не мешать на улице прохожим», — добавил кемеровчанин.

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