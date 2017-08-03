В России набирает популярность приложение для смены цвета волос Teleport.

За считанные дни оно стало вторым по популярности среди бесплатных программ в AppStore и 18-м — в Google Play. Как заявляют разработчики, его скачали уже 1,5 млн раз.

Teleport, в частности, позволяет сменить цвет волос на снимке. Также пользователи могут выбрать другой фон для фотографии. Программу активно используют в том числе сибирячки.

Подлецу все к лицу! . . . #телепорт #teleport #прикольно Публикация от Анастасия Кузнецова (@anastasia_kuznetsova07) Авг 3 2017 в 5:00 PDT

А что, зеленый мне к лицу P.S мечта стать брюнеткой #телепорт #teleport #сменаобраза Публикация от P A U L I N A (@paulinavergarara) Авг 3 2017 в 8:04 PDT