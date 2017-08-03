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Сибирячки активно красят волосы в новом популярном приложении

Сегодня 11:30
640
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

В России набирает популярность приложение для смены цвета волос Teleport.

За считанные дни оно стало вторым по популярности среди бесплатных программ в AppStore и 18-м — в Google Play. Как заявляют разработчики, его скачали уже 1,5 млн раз.

Teleport, в частности, позволяет сменить цвет волос на снимке. Также пользователи могут выбрать другой фон для фотографии. Программу активно используют в том числе сибирячки.

Подлецу все к лицу! . . . #телепорт #teleport #прикольно

Публикация от Анастасия Кузнецова (@anastasia_kuznetsova07)

Какой однако сложный выбор в пользу зелёного #телепорт

Публикация от ΚΙΛΛ ΜΣ ΠΛΣΖΖ (@umbryness)

Комментарии 1
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Уффь
1 1
То подмышки, то голову, скоро махнатки начнут
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