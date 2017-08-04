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В Кемерове из-за антисанитарии закрыли шаурмичную

Сегодня 12:10
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kpopselca.com

В Кемерове на две недели закрыли павильон с шаурмой.

В торговой точке нашли множество нарушений, в том числе при приготовлении пищи, её хранении. В павильоне не было водопровода и канализации, отсутствовала техническая документация. На привозную воду также не было документов.

В итоге шаурмичную закрыли на 14 дней. Как сообщает «Сибдепо» со ссылкой на источник, речь идёт о точке на проспекте Шахтёров, 111/2.

Ранее ВашГород.ру сообщал о другой опасной шаурмичной, на Ноградской, 2. В продукции из этого павильона Роспотребнадзор нашёл золотистый стафилококк и кишечную палочку. Точку закрыли на 70 дней.

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