В Кемерове на две недели закрыли павильон с шаурмой.

В торговой точке нашли множество нарушений, в том числе при приготовлении пищи, её хранении. В павильоне не было водопровода и канализации, отсутствовала техническая документация. На привозную воду также не было документов.

В итоге шаурмичную закрыли на 14 дней. Как сообщает «Сибдепо» со ссылкой на источник, речь идёт о точке на проспекте Шахтёров, 111/2.

Ранее ВашГород.ру сообщал о другой опасной шаурмичной, на Ноградской, 2. В продукции из этого павильона Роспотребнадзор нашёл золотистый стафилококк и кишечную палочку. Точку закрыли на 70 дней.