Цены на медикаменты выросли в три раза больше, чем цены на другие товары и услуги.

Речь идёт о лекарствах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В первом полугодии 2017 года они подорожали на 7,6 процента. Эта цифра в 3,3 раза превысила инфляцию, пишут «Известия» с ссылкой на Росздравнадзор.

По данным ведомства, препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Так, на 1,8 процента выросли цены на медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9 процента — на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей, а также на лекарственные препараты дороже 500 рублей.

Эксперты связывают подорожание с регулированием цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них с 2009 года регулируются государством. Стоимость препаратов, не входящих в этот список, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно. Как поясняют специалисты, регулирование цен на медикаменты из перечня ЖНВЛП не даёт возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учётом инфляции и всё еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются. Чтобы их компенсировать и не работать себе в убыток, аптекам приходится повышать цены на то, что разрешено.