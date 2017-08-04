Цены на медикаменты выросли в три раза больше, чем цены на другие товары и услуги.
Речь идёт о лекарствах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В первом полугодии 2017 года они подорожали на 7,6 процента. Эта цифра в 3,3 раза превысила инфляцию, пишут «Известия» с ссылкой на Росздравнадзор.
По данным ведомства, препараты разных ценовых категорий дорожали с разной интенсивностью. Так, на 1,8 процента выросли цены на медикаменты стоимостью до 50 рублей, на 7,9 процента — на сегмент ценовой категории от 50 до 500 рублей, а также на лекарственные препараты дороже 500 рублей.
Эксперты связывают подорожание с регулированием цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них с 2009 года регулируются государством. Стоимость препаратов, не входящих в этот список, производители, посредники и аптеки определяют самостоятельно. Как поясняют специалисты, регулирование цен на медикаменты из перечня ЖНВЛП не даёт возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учётом инфляции и всё еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются. Чтобы их компенсировать и не работать себе в убыток, аптекам приходится повышать цены на то, что разрешено.
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Все ерунда, главное Крым вернули и сочинскую олимпиаду провели с пафосом.
Приоритеты миллиардерами расставляются верно !!!
Все ерунда, главное Крым вернули и сочинскую олимпиаду провели с пафосом.
Приоритеты миллиардерами расставляются верно !!!
Думаю к нам вся мировая футбольная элита слетится. Только сотни миллиардов из госказны отлетать будут. И наши миллионеры станут миллиардерами, а миллиардеры - триллионерами!
А Мутку то радости!...
Все логично господа!Для черни чего не-будь в своих закромах наидетса,а для приближенных Путина это не актуально ,они все пока за пределами Россий ,в ихних вражеских клиниках мучиться !!!!!
Первое лицо, отвечающее перед пацанами за снятие санкций и "не ссыте, я там со всеми договорюсь" откомментировалось без привычных "да на болте мы их вертели", высказавшись кратко, сдержанно и даже интеллигентно - "хамство".
Печальная лошадь выдала пару заявлений в смысле "не, ну это уже ни в какие ворота не лезет, а история нас рассудит". Примерно в том же духе после паузы отметились Усыпескова.
Многочисленные наблюдатели не без оснований делают из этого вывод - в Кремле царит растерянность и непонимание, что делать в этой неожиданной для обитателей российского Олимпа ситуации.
И тут с развернутым, практически программным заявлением выступает, кто б вы думали - Медвед Уточкин. Из его речи следует:
1.папа уже ничего разрулить не сможет.
2.Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями.
Первое лицо, отвечающее перед пацанами за снятие санкций и "не ссыте, я там со всеми договорюсь" откомментировалось без привычных "да на болте мы их вертели", высказавшись кратко, сдержанно и даже интеллигентно - "хамство".
Печальная лошадь выдала пару заявлений в смысле "не, ну это уже ни в какие ворота не лезет, а история нас рассудит". Примерно в том же духе после паузы отметились Усыпескова.
Многочисленные наблюдатели не без оснований делают из этого вывод - в Кремле царит растерянность и непонимание, что делать в этой неожиданной для обитателей российского Олимпа ситуации.
И тут с развернутым, практически программным заявлением выступает, кто б вы думали - Медвед Уточкин. Из его речи следует:
1.папа уже ничего разрулить не сможет.
2.Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями.