Американский географ заявил, что всему виной кошки и собаки.

Ученый Грегори Окин из Америки пришел к выводу, что домашние животные причастны к глобальному потеплению. Это происходит из-за повышения в атмосфере парниковых газов, которые вырабатываются при производстве корма.

По мнению исследователя, кошки и собаки, живущие в США потребляют столько пищи, сколько потребляют люди, например, во Франции или Германии. По подсчетам, только в Америке проживает 163 миллиона домашних кошек и собак, сообщают РИАНовости.

Для изготовления корма для домашних животных затрачивается множество ресурсов. Но самое страшное, по словам географа, это выделение вредных веществ при при изготовлении корма для кошек и собак. При переработке мяса примерно 64 миллиона тонн углекислого газа выбрасывается в атмосферу ежегодно только заводами по производству корма в США. Это в свою очередь способствует изменению климата.

«Мне нравятся кошки и собаки, и я ни в коем случае не говорю о том, что владельцы питомцев срочно должны от них избавиться или посадить их на вегетарианскую диету, которая животным только вредит. С другой стороны, как мне кажется, мы должны четко понимать, как наши питомцы влияют на климат и экологию Земли, и открыто обсуждать эту проблему. У домашних животных есть много плюсов, но нельзя забывать и об их влиянии на экологию», — пояснил Грегори Окин.

Исследователь вовсе не призывает отказаться от домашних животных. По его мнению, проблему можно решить, лишь ограничив употребление мясных деликатесов домашними животными.