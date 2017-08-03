Эксперты рассказали о самых популярных машинах, на которые россияне оформляют автокредиты.

Явным лидером оказались автомобили «Кия». На втором месте отечественные «Лада», на третьем — «БМВ», пишет «Российская газета».

В топ-10 также вошли марки «Хёндай», «Ауди», «Мазда», «Форд», «Мерседес-Бенц», «Рено» и «Шевроле».

По словам директора по развитию портала «Сравни.ру» Евгения Коротаева, россияне часто берут в кредит дорогие подержанные иномарки. Также популярны новые машины бюджетного класса стоимостью до 800 тысяч рублей.