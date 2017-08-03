Какие автомобили чаще всего покупают в кредит россияне
Сегодня 13:02
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Эксперты рассказали о самых популярных машинах, на которые россияне оформляют автокредиты.
Явным лидером оказались автомобили «Кия». На втором месте отечественные «Лада», на третьем — «БМВ», пишет «Российская газета».
В топ-10 также вошли марки «Хёндай», «Ауди», «Мазда», «Форд», «Мерседес-Бенц», «Рено» и «Шевроле».
По словам директора по развитию портала «Сравни.ру» Евгения Коротаева, россияне часто берут в кредит дорогие подержанные иномарки. Также популярны новые машины бюджетного класса стоимостью до 800 тысяч рублей.
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