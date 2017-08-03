Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

Какие автомобили чаще всего покупают в кредит россияне

Сегодня 13:02
296
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kremlinrus.ru

Эксперты рассказали о самых популярных машинах, на которые россияне оформляют автокредиты.

Явным лидером оказались автомобили «Кия». На втором месте отечественные «Лада», на третьем — «БМВ», пишет «Российская газета».

В топ-10 также вошли марки «Хёндай», «Ауди», «Мазда», «Форд», «Мерседес-Бенц», «Рено» и «Шевроле».

По словам директора по развитию портала «Сравни.ру» Евгения Коротаева, россияне часто берут в кредит дорогие подержанные иномарки. Также популярны новые машины бюджетного класса стоимостью до 800 тысяч рублей.

Комментарии 1
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ