Петр Пантилов из Якутска в свои 13 лет закончил школу экстерном. Мальчик не только получил золотую медаль, но и успешно сдал ЕГЭ. Его мечтой было поступить на химфак.
Школьник уже подал оригиналы документов в университет, а значит, может считаться зачисленным, сообщает РИАТомск. Он переедет в Томск вместе с родителями, поскольку один пока проживать в силу возраста не может.
«Тринадцатилетний Петр Пантилов из Якутска стал первокурсником химического факультета ТГУ. Он зачислен в специалитет химического факультета на первом этапе по общему конкурсу. Такой молодой студент будет учиться в университете впервые, поэтому администрация вуза выделила ему и его маме Наталье Винокуровой комнату в общежитии «Парус», — сообщили в вузе.
Так же известно, что мальчик занял в рейтинговой таблице 16 место из 50, получив по результатам ЕГЭ 233 балла по трем предметам.
Как сообщает один из Томских сайтов, в мире есть несколько школьников-вундеркиндов.
Отметим, что в ТГУ учатся студенты разных возрастов. Например, в 2013 году на первый курс зачислили 77-летнего жителя Киселевска. В университете он получил уже четвертое высшее образование.
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