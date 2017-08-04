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Тринадцатилетний школьник поступил в ТГУ

Сегодня 13:18
442
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vse42.ru

Петр Пантилов из Якутска в свои 13 лет закончил школу экстерном. Мальчик не только получил золотую медаль, но и успешно сдал ЕГЭ. Его мечтой было поступить на химфак.

Школьник уже подал оригиналы документов в университет, а значит, может считаться зачисленным, сообщает РИАТомск. Он переедет в Томск вместе с родителями, поскольку один пока проживать в силу возраста не может.

«Тринадцатилетний Петр Пантилов из Якутска стал первокурсником химического факультета ТГУ. Он зачислен в специалитет химического факультета на первом этапе по общему конкурсу. Такой молодой студент будет учиться в университете впервые, поэтому администрация вуза выделила ему и его маме Наталье Винокуровой комнату в общежитии «Парус», — сообщили в вузе.

Так же известно, что мальчик занял в рейтинговой таблице 16 место из 50, получив по результатам ЕГЭ 233 балла по трем предметам.

Как сообщает один из Томских сайтов, в мире есть несколько школьников-вундеркиндов.

  • Самым юным студентов в мире является семилетний Танишк Абраам, который успешно поступил в American River College.
  • Сын эмигрантов из России Уильям Сайдис в 11 уже поступил в Гарвард, его, кстати, считают одним из самых умных людей планеты.
  • Британец Ксавьер Гордон-Браун в 8 лет закончил школу и самостоятельно подготовился к поступлению в университет, а в 12 уже получил степень бакалавра математики.

Отметим, что в ТГУ учатся студенты разных возрастов. Например, в 2013 году на первый курс зачислили 77-летнего жителя Киселевска. В университете он получил уже четвертое высшее образование.

Комментарии 1
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Венz
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Ну, вы прям, удивили!
У нас весь Кавказ медалисты-краснодипломники!
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