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Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа

Часть кемеровчан останется без горячей воды на несколько дней

Сегодня 13:58
47
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
saroblnews.ru

В некоторых многоэтажках областного центра ограничат подачу горячей воды.

Это связано с ремонтом оборудования на котельной № 26, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 7 августа по 11 августа горячей воды не будет в домах по улице Юрия Гагарина, №№ 47, 49, 51, 51А, 52 и по улице Гвардейской, 60А.

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