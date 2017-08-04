Часть кемеровчан останется без горячей воды на несколько дней
Сегодня 13:58
47
В некоторых многоэтажках областного центра ограничат подачу горячей воды.
Это связано с ремонтом оборудования на котельной № 26, сообщили в пресс-службе городской администрации.
С 7 августа по 11 августа горячей воды не будет в домах по улице Юрия Гагарина, №№ 47, 49, 51, 51А, 52 и по улице Гвардейской, 60А.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.