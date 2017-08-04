В некоторых многоэтажках областного центра ограничат подачу горячей воды.

Это связано с ремонтом оборудования на котельной № 26, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 7 августа по 11 августа горячей воды не будет в домах по улице Юрия Гагарина, №№ 47, 49, 51, 51А, 52 и по улице Гвардейской, 60А.