Президент России Владимир Путин подписал новый закон о дачниках. ВашГород.ру разобрался, какие изменения ждут огородников.

Я слышала, новый закон вообще уберёт понятие «дачник». Нельзя выращивать овощи, что ли?

Выращивать урожай на участке по-прежнему можно. Новый закон просто уточняет понятия. Раньше было девять организационных форм объединений, а документом их сократили до двух: садоводческое товарищество и огородническое товарищество. Но называть себя дачниками вам по-прежнему никто не запрещает.

И в чём же разница между садоводческим и огородническим товариществом?

На садовом участке вы сможете возвести дом или другое капитальное строение, на огородном — лишь хозяйственные постройки. Это очень важный момент, так как даже если вы ухитритесь сделать на огородном участке дом и убедить всех, что это сарай, получить право собственности не выйдет. Но если сейчас у вас есть документы на недвижимость на огородном участке, не волнуйтесь, государство их не заберёт.

Если я построю дом на садовом участке, тоже придётся платить налоги?

Конечно. Здесь государство на послабления не пошло.

А правда, что теперь нельзя торговать ягодой и овощами с участка?

Нет. Продажу урожая с участка ни новый, ни старый закон не регулируют.

Слышал, что прописаться на участке станет проще…

Это верно. Сейчас оформить прописку на даче можно только по решению суда. Органы должны признать, что дом на участке пригоден для проживания. Предполагается, что новый закон позволит прописаться на даче без судебной волокиты.

А если я не вхожу в объединение дачников, то по-прежнему смогу не платить взносы?

Нет. Индивидуалам, кто не состоит в объединении, но пользуется общей инфраструктурой, придётся в обязательном порядке платить взносы. Взамен даётся право участвовать в общих собраниях и голосовать по хозяйственным вопросам.

Что-то там ещё было, вроде, про границы товарищества…

Теперь в пределах одного садоводства или огородничества может существовать только одно товарищество. Раньше их не ограничивали, и многие дачники не платили за инфраструктуру, сваливая ответственность на соседей. По новому закону товарищество организуют только на участке, который предоставят юрлицу.

А платить будем по-старому?

Не совсем. Взносы теперь делятся на членские и целевые. Первые идут на хознужды — уплату налогов, вывоз мусора, благоустройство земель, охрану и так далее. Вторые можно потратить на любую цель, главное, чтобы это одобрили на собрании члены товарищества.

Чтобы избежать мошенничества, платить теперь будем не в руки председателю, а на расчётный счёт.

Поясните про изменения со скважиной. Вроде там послабления ввели…

Верно. Сейчас, чтобы пробурить скважину, требуется геологическое исследование, лицензия на добычу воду. Стоит это удовольствие от 1 млн рублей и больше. Новый закон освободит дачников от исследований. Достаточно будет соблюдать правила охраны подземных водных объектов.

И когда новый закон вступит в силу?

С 1 января 2019 года.