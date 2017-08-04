Подходящие для движения беспилотников дороги в России необходимо построить или модифицировать.

В России скоро начнется строительство «дорог будущего». Планируется, что беспилотные машины будут ездить по дорогам, где полностью исключат перекрестки.

«Не может автомобиль будущего двигаться по дороге, которая пересекается другими дорогами. То есть на ней должны быть полностью исключены пересечения в одном уровне», — рассказал председатель правления «Автодора» Сергея Кельбаха.

Таким дорогам присваивается первая техническая категория, пишут «Известия». То есть они должны быть максимально безопасными. Поскольку в беспилотниках могут передвигаться дети или инвалиды.

Ожидается, что первые беспилотники появятся на дорогах к 2035 году.

Сергей Кельбаха пояснил, что «Автодор» уже вовсю работает над проектом. Первые шаги уже сделаны: строятся электрозаправки. А на обычных заправочных станциях выделяют специальную парковку для электромобилей.