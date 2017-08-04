Заёмщики рискуют потерять жильё.

На российском рынке кредитования появился новый вид мошенничества. Нелегальные кредиторы маскируются под микрофинансовые организации и вместе с договорами займа обманным путём заставляют клиентов подписывать договор о купле-продаже квартиры. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

По словам специалистов, мошенники рассчитывают на невнимательность заёмщиков. А шансы доказать в суде, что их ввели в заблуждение, невелики.

Аферисты действуют по следующей схеме. Человек звонит по объявлению, предлагающему быстрый займ на значительную сумму, например, «миллион рублей каждому в кредит». При встрече «кредиторы» описывают будущей жертве условия займа, причём процент оказывается вполне приемлемым. Чтобы оформить займ, нужно подписать большое количество документов. Разобраться в них при отсутствии юридических знаний практически невозможно. Спустя некоторое время злоумышленники начинают торопить клиента под предлогом дефицита времени. В итоге человек подписывает всё, что ему дали. Впоследствии оказывается, что среди этих бумаг были и документы о продаже его квартиры.

Через несколько дней к заёмщику приходят представители «кредитора» и требуют покинуть жильё. Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры: пожилым проще подсунуть нужную бумагу и отвлечь от её содержания.

По информации издания, подобные случаи уже зафиксированы в Москве, Химках, Сочи, Смоленске, Свердловской области, Карелии и Хакасии. Жертвами преступников стали десятки россиян.

Специалисты советуют: чтобы не попасться на уловки мошенников, нужно внимательно изучить все документы перед их подписанием.





