На кемеровских базарах жители города замечают поганки.
Одна из жительниц Кемерова обратила внимание на подозрительные грибы, которыми торгуют на базаре, пишет «Газета Кемерова».
По словам Ирины, поганки продают в Рудничном районе: на проспекте Шахтеров и на Губернском рынке.
«Сама с детства хожу за грибами, это моё хобби, знаю все грибы Кемеровской области, состою в группах про грибы. На днях проходила мимо, обратила внимание, спросила, зачем они это делают, продают заведомо известные ядовитые грибы. Меня просто отогнали, мол, не мешайте. Свинушка тонкая — официально признанный ядовитый гриб. Одна бабушка сказала, что это вообще чёрный груздь. А мужчина, сидящий рядом, продавал желчный гриб под видом боровика. Желчный не ядовитый, конечно, но очень горький. Не все отличить могут. Свинушек в этом году безусловно очень много в наших лесах, но не травить же ими людей в конце-то концов», — рассказала кемеровчанка.
ВашГород.ру просит вас быть внимательнее при выборе грибов. Мы приготовили для вас интересный тест. Пройдите его и узнаете, сможете ли вы отличить съедобные грибы от ядовитых.
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