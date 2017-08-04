Жители дома № 52 на улице Кирпичная вынуждены находиться в аварийном здании.

По словам жильцов, износ здания составляет 60−70%. Яркий пример, что находиться там опасно — обрушение балкона весной, считают граждане. Тогда никто не пострадал, но нет гарантии, что в следующий раз обойдётся без жертв.

«В доме живут дедушки и бабушки, многодетные семьи. Может, власти города обратят внимание на этот дом и примут решение о расселении жильцов, пока не случилась беда», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Яна, у которой в доме № 52 живёт бабушка.

Редакция направила запрос в администрацию Новокузнецка.

«В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на заседании МВК от 10.08.2016 г. было принято решение о признании жилого дома № 52 по ул. Кирпичная аварийным и подлежащим сносу», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Из аварийного жилья горожан переселяют по Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Согласно ему, федеральный бюджет финансирует многоквартирные дома, признанные аварийными комиссией до 1 января 2012 года.

В Кузбассе с 2013 по 2017 годы действует региональная программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года.

«В связи с тем, что на сегодняшний день ведётся работа по переселению граждан из аварийных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 г. , решение о переселении граждан из жилого дома по ул. Кирпичная, 52 не принималось», — добавили в пресс-службе.

Когда жильцов на Кирпичной переселят и переселят ли вообще, решат после продления действия фонда содействия реформированию ЖКХ. Напомним, Владимир Путин продлил его работу до 1 января 2018 года.

В Новокузнецке ситуация с ветхим и аварийным жильём стоит остро. Мэр города Сергей Кузнецов называл это в числе главных проблем Новокузнецка.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, эксперты считают, что ветхого жилья в России с каждым годом становится всё больше. А Владимир Путин поручил до 1 июля 2018 года внести в Госдуму закон о постоянном переселении из аварийного жилья.