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Недвижимость и строительство

В Новокузнецке частично обрушился дом, а жильцов так и не переселили

04 августа 15:15
968
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Жители дома № 52 на улице Кирпичная вынуждены находиться в аварийном здании.

По словам жильцов, износ здания составляет 60−70%. Яркий пример, что находиться там опасно — обрушение балкона весной, считают граждане. Тогда никто не пострадал, но нет гарантии, что в следующий раз обойдётся без жертв.

«В доме живут дедушки и бабушки, многодетные семьи. Может, власти города обратят внимание на этот дом и примут решение о расселении жильцов, пока не случилась беда», — рассказала ВашГород.ру новокузнечанка Яна, у которой в доме № 52 живёт бабушка.

Редакция направила запрос в администрацию Новокузнецка.

«В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на заседании МВК от 10.08.2016 г. было принято решение о признании жилого дома № 52 по ул. Кирпичная аварийным и подлежащим сносу», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Из аварийного жилья горожан переселяют по Федеральному закону «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Согласно ему, федеральный бюджет финансирует многоквартирные дома, признанные аварийными комиссией до 1 января 2012 года.

В Кузбассе с 2013 по 2017 годы действует региональная программа по переселению граждан из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года.

«В связи с тем, что на сегодняшний день ведётся работа по переселению граждан из аварийных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 г., решение о переселении граждан из жилого дома по ул. Кирпичная, 52 не принималось», — добавили в пресс-службе.

Когда жильцов на Кирпичной переселят и переселят ли вообще, решат после продления действия фонда содействия реформированию ЖКХ. Напомним, Владимир Путин продлил его работу до 1 января 2018 года.

В Новокузнецке ситуация с ветхим и аварийным жильём стоит остро. Мэр города Сергей Кузнецов называл это в числе главных проблем Новокузнецка.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, эксперты считают, что ветхого жилья в России с каждым годом становится всё больше. А Владимир Путин поручил до 1 июля 2018 года внести в Госдуму закон о постоянном переселении из аварийного жилья.

Комментарии 4
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Я так кумекаю:
19 2
Да подождите вы с "рушится ...", дайте керченский мост достроить, Крым, Сирию на ноги поставить, чемпионат по футболу - подготовку завершить !!!!
Эгоцентристы какие-то в Новокузнецке, честное слово.
Вам нахрена каждый день-то по телевизору вдалбливаютз - как надо ПРАВИЛЬНО понимать потуги руководства страны - никак не доходит ??!
Я худею, блин, ваще !!!!
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раиса
4 2
Действительно какие-то нетерпеливые ,арба не сломалась,ишак еще не сдох,а вам подавай комфортабельное жилье. И так денюжков нехватает,то один банк сдох,то другой только успевай возвращать вам разграбленное.
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раиса
7 0
А вы свои кровно накопленные денюжки раздаете мошенникам или у этих мошенников покупаете себе молодость ,нет чтоб помочь бедному правительству или Администрации Кемеровской области только создаете лишние проблемы правительству и полиции -караул ограбили))) Караул пенсия очень маленькая)))
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ххх
2 0
Типичная ситуация. И это еще не самый плохой дом в Новокузнецке.
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