Бар «Доски» открылся в Новокузнецке всего полгода назад, но уже многие успели с ним познакомиться. Мы не первый раз общаемся с руководством компании, и пользуясь случаем, решили задать интересующий многих вопрос — «Что же будет с ценами?».

«Цены будут меняться незначительно, — говорит руководство компании „Public Group“, — это связано с тем, что ситуация на рынке поставок не всегда зависит от нас, и цены все равно колеблются. Уровень цен в „Досках“ всегда будет ниже рыночных. Удержание доступных цен — это политика нашей компании, говорящая в первую очередь о профессионализме».

И действительно, семилетняя история компании «Public Group» доказывает, что качественный отдых может быть доступным.

В современной индустрии развлечений одним из трендовых форматов на сегодняшний день является танцевальный бар. Бар «Доски» — один из ярких представителей данного направления.

Днем — это просторное, уютное и современное заведение для проведения деловых обедов или дружеских встреч, а вечером — атмосферный, обладающий особой энергетикой бар.

Средний чек в «Досках» приятно удивляет, ты всегда можешь легко собирать большие и дружные компании, не считая весь вечер, во сколько тебе это обойдется. К тому же в меню бара широкая карта напитков, представлены различные кухни мира. И каждый найдет здесь что-то для себя.

Сервис «Досок» гостеприимен, а руководство бара всегда встаёт на сторону гостя. Менеджеры бара всегда готовы вам помочь.

Просторная летняя веранда под открытым небом в самом центре города, выполненная в выдержанном современном стиле — отличное дополнение к просторному внутреннему залу.

И наконец, если ты хочешь отлично провести время, а также потанцевать под любимые современные хиты, двери «Досок» открыты для тебя каждый день. А в выходные дни в баре проходят красочные шоу-программы.

Ежедневно сотни людей выбирают отдых в «Досках», а тысячи по всей стране выбирают отдых вместе с «Public Group» в барах компании.

Если ты еще не был в этом месте, то рекомендуем обязательно посетить «Доски», чтобы увидеть все своими глазами!