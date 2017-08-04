Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с проектом «Трезвая Россия» составили рейтинг регионов по количеству употребления спиртного.

Согласно «Национальному рейтингу трезвости» самыми пьющими регионами оказались Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Камчатский край и Новгородская область.

Самыми трезвыми признали Чечню, Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край. Так же в лидерах по количеству трезвенников оказались Москва и Санкт-Петербург.

«Мы провели мониторинг, который демонстрирует, какие регионы качественно выделяются в вопросах защиты здоровья своих граждан от алкоголя. Но десятка самых трезвых регионов не должна восторгаться своей победой. Эти регионы должны также профессионально и ответственно продолжать свою работу. А регионы, занимающие следующие позиции рейтинга, должны брать на вооружение практику, которая применяется в регионах-лидерах», — пояснил руководитель «Трезвой России»

Рейтинг был составлен на основании шести показателей, сообщают «Известия». Учитывались следующие данные: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, сила антиалкогольного законодательства, объемы продажи водки, объемы продажи пива, смертность от алкогольного отравления и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Исходя из рассмотренных показателей, каждому региону присваивалось определенное количество баллов.

Например, в группу самых трезвых вошли 20 регионов, набравших меньше 130 баллов.

Во вторую группу рейтинга, где злоупотребление алкоголем вызывает беспокойство, вошли 43 региона. Они набрали от 130 до 250 баллов. Сюда вошли Кемеровская и Новосибирская области, набрав 155 и 141 балл соответственно.

Самыми пьющими признали 22 региона, набравших больше 250 баллов.