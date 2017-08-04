В Новокузнецке стартует большая программа для будущих и нынешних бизнесменов.

Здесь новичкам помогут организовать своё дело. Также всех предпринимателей обучат по авторскому курсу для бизнесменов, расскажут, где взять инвестиции и так далее.

«Здесь будут изучаться предпринимательское мышление: думать и действовать, как акула бизнеса; бизнес-планирование: разработка рабочего инструмента для успешного запуска проекта; маркетинг от, А до Я (продажи, бухгалтерия и многое другое)», — сообщили в пресс-службе администрации.

Курсы пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Берёзовском, Анжеро-Судженске, Юрге, Белове, Прокопьевске. Чтобы поучаствовать в программе, нужно заполнить анкету на сайте, пройти тест на предпринимательскую жилку, собеседование и оценку своей бизнес-идеи. Участие в программе бесплатное.