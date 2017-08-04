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У кузбассовцев появился шанс начать своё дело

04 августа 16:55
576
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Mo-smr.ru

В Новокузнецке стартует большая программа для будущих и нынешних бизнесменов.

Здесь новичкам помогут организовать своё дело. Также всех предпринимателей обучат по авторскому курсу для бизнесменов, расскажут, где взять инвестиции и так далее.

«Здесь будут изучаться предпринимательское мышление: думать и действовать, как акула бизнеса; бизнес-планирование: разработка рабочего инструмента для успешного запуска проекта; маркетинг от, А до Я (продажи, бухгалтерия и многое другое)», — сообщили в пресс-службе администрации.

Курсы пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Берёзовском, Анжеро-Судженске, Юрге, Белове, Прокопьевске. Чтобы поучаствовать в программе, нужно заполнить анкету на сайте, пройти тест на предпринимательскую жилку, собеседование и оценку своей бизнес-идеи. Участие в программе бесплатное.

Комментарии 9
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Y
53 2
Чего эти инструкторы авторских и прочих курсов сами не спешать создавать эти свои бизнесы? Чего это у нас инструкторов по добыче золота больше чем собственно золотостарателей? ))
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N
30 1
Чего эти инструкторы авторских и прочих курсов сами не спешать создавать эти свои бизнесы? Чего это у нас инструкторов по добыче золота больше чем собственно золотостарателей? ))
курсы скорее всего будут платные, чем это не бизнес? стабильный и гарантированный доход со слушателей курсов, а еще сейчас примут закон, что с 14 лет можно будет стать ИП, то аудитория явно будет еще больше
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Ветер перемен...
5 0
Кто же будет на фабриках и заводах работать?! Деньгафили купипродаунатые. Будут вокруг одни бизнесмены,бушалтеры,
коммерсанты в рот компот.
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КоляYeti 14068
6 0
Щас все кинуться в бизнес, а хто работать будя, создавая натурпродукт?
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алекс
0 4
Да какое дело? Тема то для хенары, так СШАсанкции ввели....что Россия будет делать.....нужно открывать собственные производства и как можно быстрее.....
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олег
7 0
примитивные решения власти. для бизнеса нужна среда, благоприятная, и, самое главное, прозрачные правила игры, неприкосновенность частной собственности. тогда и учить никого не надо, сами научимся. толку открывать бизнес, если чайка отожмет
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Я так кумекаю:
0 0
КоляYeti:
Щас все кинуться в бизнес, а хто работать будя, создавая натурпродукт?
Ты што ля его создаешь ? Не смеши
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\
0 0
примитивные решения власти. для бизнеса нужна среда, благоприятная, и, самое главное, прозрачные правила игры, неприкосновенность частной собственности. тогда и учить никого не надо, сами научимся. толку открывать бизнес, если чайка отожмет
Не будет этого. В 90-е про мелких и средних верха думали если не кормить само сдохнет, выжили, теперь их дустом.
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трудовик
0 0
Ты што ля его создаешь ? Не смеши
Ты бы перестал кумекать,эдик.А шёл бы делом занялся.
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