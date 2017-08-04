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Новокузнечан научат решать проблемы с помощью живописи

04 августа 16:57
336
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
veneravalevskaya.ru

Новокузнечан приглашают на мастер-классы знаменитого художника, мастера интуитивной живописи Венеры Валевской.

Участники узнают, как написать картину маслом за три часа, овладеют искусством интуитивной живописи, а также получат индивидуальные консультации.

Интуитивная живопись является доступным средством самовыражения как для начинающих, так и для продвинутых художников. Вы можете даже не уметь держать в руках кисть или проводить ровную линию, у Вас всё равно получится удивительная, оригинальная и не похожая на другие картина! С помощью данной техники рисования можно также работать с вашими вопросами, проблемами, жизненными ситуациями. Просто сосредоточьтесь на интересующем вопросе и дайте возможность интуиции подсказать ответ или решение. Интуитивное рисование можно использовать и для исполнения желаний, настраивая свое подсознание на их реализацию, — рассказала ВашГород.ру Венера Валевская.

Мастер-классы будут полезны тем, кто хочет наполнить себя энергией творчества через рисунок, образы и общение с Мастером, кто ищет новые пути познания себя и способы самовыражения.

Занятия с Венерой Валевской пройдут в Новокузнецке 19 и 20 августа. Все вопросы можно уточнить по телефону: +7 913 319-33-08.

Комментарии 7
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Ирина Медиа
0 0
Прекрасная возможность нарисовать полотно своей души! Нам в Красноярске тоже выдаются такие редкие счастливые творческие встречи с Мастером - Венерой Валевской!!!
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Александр
1 0
а где Всё это происходить будет ???
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Венера
3 0
В Новокузнецке работать всегда легко и приятно, много новых людей в поисках приходят на творческие мастерские.
Каждая работа становится открытием.
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интуитивный поэт
1 1
нарисовать хотел
блеющую козу
а получились ноги
в пластиковом тазу
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Венера
0 0
а где Всё это происходить будет ???
Александр, позвоните по указанному телефону - вам ответят на счёт всех вопросов по мастер-классАмерике в Новокузнецке.
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художник художнику
0 0
Слышал про написание картин хреном и вульвой.это не то ли искусство?
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