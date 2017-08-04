Новокузнечан приглашают на мастер-классы знаменитого художника, мастера интуитивной живописи Венеры Валевской.

Участники узнают, как написать картину маслом за три часа, овладеют искусством интуитивной живописи, а также получат индивидуальные консультации.

Интуитивная живопись является доступным средством самовыражения как для начинающих, так и для продвинутых художников. Вы можете даже не уметь держать в руках кисть или проводить ровную линию, у Вас всё равно получится удивительная, оригинальная и не похожая на другие картина! С помощью данной техники рисования можно также работать с вашими вопросами, проблемами, жизненными ситуациями. Просто сосредоточьтесь на интересующем вопросе и дайте возможность интуиции подсказать ответ или решение. Интуитивное рисование можно использовать и для исполнения желаний, настраивая свое подсознание на их реализацию, — рассказала ВашГород.ру Венера Валевская.

Мастер-классы будут полезны тем, кто хочет наполнить себя энергией творчества через рисунок, образы и общение с Мастером, кто ищет новые пути познания себя и способы самовыражения.