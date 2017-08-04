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На руднике в Якутии прорвало воду: под землёй остались 150 человек

04 августа 17:11
274
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Лайф

На руднике «Мир» в якутской городе Мирный произошло затопление.

Потоки хлынули из водохранилища, и более 150 человек оказались отрезаны под землёй. Сейчас горняков эвакуируют, сообщили в местном ГУ МЧС. На поверхность уже вывели 40 человек, сообщает телеграм-канал Mash. При этом на более-менее безопасных участках воды уже по колено. А «РИА Новости» сообщают, что эвакуировали почти всех шахтёров.

Предварительно, из-за подтопления никто не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна. Глава компании «Алмазы России», которой принадлежит шахта, срочно вылетел в Мирный.

Комментарии 1
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Шедеврально!
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Очередной отлив в граните от ВГ. Давно подозреваю, что некрофил Светлая и Марго- одно и то же. Прорвать может ВОДОЙ. ВОДУ прорвать не может! И хотелось бы поподробнее: КАК? "отрезанных" (от чего?) эвакуируют?
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