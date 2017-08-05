Центробанк сообщил о рекордном снижении ставок по ипотечным жилищным кредитам.

В июне 2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 11,11 процента.

Таким образом, она вновь опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений, — сообщает пресс-служба ЦБ.

В первом полугодии 2017 года банки выдали 423,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 773 миллиарда рублей. Из них в июне этого года было оформлено 84,9 тысячи кредитов на сумму 157,6 миллиарда рублей. Объём предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1 процента.

В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6 процента. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне — 1,5 процента.