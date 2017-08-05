Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 4 по 6 августа
Недвижимость и строительство

Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума

Сегодня 08:00
530
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kremlinrus.ru

Центробанк сообщил о рекордном снижении ставок по ипотечным жилищным кредитам.

В июне 2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 11,11 процента.

Таким образом, она вновь опустилась до минимального значения за всю историю наблюдений, — сообщает пресс-служба ЦБ.

В первом полугодии 2017 года банки выдали 423,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 773 миллиарда рублей. Из них в июне этого года было оформлено 84,9 тысячи кредитов на сумму 157,6 миллиарда рублей. Объём предоставленных кредитов в рублях за июнь увеличился на 9,1 процента.

В целом портфель ипотечных жилищных кредитов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6 процента. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне — 1,5 процента.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
z
7 0
Чет то 8, то 9, то 11 вы уж у себя там определитесь жуналисты в чем дело.
ответить
аватар
Кстати:
4 0
Ставка на вклад Сбербанка тоже рекордно снизилась - 4,95. Так что, все эти "пожертвования" а интересе народа - за наш счет - за счет вкладчиков !!!!
ответить
аватар
Ветер перемен...
3 0
Зарплаты ещё выросли бы до исторического размера. Ай ладно,
)(yiню несу. €8-/)
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ