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Главную площадь Новокузнецка предложили переименовать

Сегодня 09:30
958
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.novokuznetsk.su

Один из жителей Новокузнецка считает, что площади общественных мероприятий Центрального района нужно дать другое название.

К сожалению, главная площадь города имеет странно-казённое название — площадь Общественных мероприятий Центрального района. Построенная как временная, сегодня она стала неотъемлемой частью Новокузнецка и уже вряд ли сменит своё место. В связи с этим предлагаю дать площади своё имя, — написал горожанин на сайте общественных инициатив.

В качестве возможных вариантов он предлагает следующие:

1. Площадь Казаков-первопроходцев

2. Площадь Эдуарда Зеленина

3. Площадь генерала Путилова

4. Площадь 400-летия Новокузнецка

По задумке автора, чтобы выбрать подходящее название, нужно объявить конкурс через городские СМИ, выбрать три варианта и провести голосование в интернете.

Со своей стороны новокузнечанин готов оказать информационную поддержку для реализации этой инициативы.

Комментарии 43
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Горожанин
15 7
Площадь Мартина Сергея Дмитриевича.
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Седой 11227
15 13
Имени казаков-первопроходцев называть нельзя.Потом ряженых с лампасами с нее не прогонишь.
Именем генерала,поддержавшего Колчаковскую власть и бывшим комендантом города...кхм...Может,стоит освежить память и перечитать материалы -что творил Колчак в Сибири и спросить Историю-не за то ли генерала к стенке прислонили?
Имени 400-летия Новокузнецка не менее казенное название,чем площадь общественных мероприятий.
Имени Зеленина...Кто-нибудь видел мультфильм "Случай с художником"?Посмотрите-там как раз про "творчество".
------------------------------
Что у нас там проводят на этой площади?
Праздники.
Площадь "Улыбка"-вполне себе название.
Просто и суть места отображает.
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житель
11 0
Просто, Площадь мероприятий.
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Я
25 1
Площадь царя-батюшки Путина, или луноликого Амана. Кстати про него что-то все забыли. Где наш бессменный?
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Сталин
15 18
Площадь Ленина!

Площадь Сталина! От названия город Сталинск!

Пусть единая россия с медведевым и депутами трясется в ужасе от этого названия!

Все названия про казаков и белой контры в топку

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Кузнецов
4 1
Площадь царя-батюшки Путина, или луноликого Амана. Кстати про него что-то все забыли. Где наш бессменный?
говорят помер переживая за сохранность скандинавских палок
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...
8 2
Площадь Солнца.Или Солнечная. А то как концерт,так дождь. Может погода начнет радовать больше на праздники.
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Не важно
7 2
Сограждане, не надо особенно заморачиваться! У нас в городе, в основном, именно на этой площади проводятся все знаковые мероприятия. Исходя из этого - либо ГОРОДСКАЯ, либо ЦЕНТРАЛЬНАЯ.
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Саня
2 18
А назовем ее КРЫМНАШ,чтоб дебилы вообще от счастья лопнули.
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аватар
не важно
2 12
как есть надо оставлять а не придумывать че попало
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Саня
2 3
А как вам площадь имени кадырова?Который в скоро16 лет убил первого русского,а теперь с орденом герой россии.
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аватар
123
0 14
Площадь Солнцеликого и Луноликого, Покровителей Храброго Кизячества
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555
16 0
А давайте лучше там церковь построим, в городе их не хватает совсем
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Александра
2 10
Предлагаю два варианта:
1) Площадь Святого Великомученика Императора Всероссийского Николая;
2) Площадь Святый Великомучеников-Искупителей.
Так город искупит тяжкий грех цареубийства. Символично, что в будущем году 400 лет городу и 200 лет цареубийству. Думаю, это неспроста, это знак, что всем нам нужно покаяться. Можно также вместо непонятных конструкций, на которых постоянно бегают дети, построить часовню.
ответить
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Александра
19 3
Предлагаю два варианта:
1) Площадь Святого Великомученика Императора Всероссийского Николая;
2) Площадь Святый Великомучеников-Искупителей.
Так город искупит тяжкий грех цареубийства. Символично, что в будущем году 400 лет городу и 200 лет цареубийству. Думаю, это неспроста, это знак, что всем нам нужно покаяться. Можно также вместо непонятных конструкций, на которых постоянно бегают дети, построить часовню.
Конечно же 100 лет, простите, неудобно с планшета набирать. Думаю, нужно составить петицию. Также можно обратиться к депутатам, например, к Наталье Поклонской, уверена, она нас поддержит. Считаю, что всем православным города нужно поддержать эту или подобную идею.
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njnj
0 2
Сограждане, не надо особенно заморачиваться! У нас в городе, в основном, именно на этой площади проводятся все знаковые мероприятия. Исходя из этого - либо ГОРОДСКАЯ, либо ЦЕНТРАЛЬНАЯ.
Центральная площадь!
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аватар
Седой 11227
5 11
Предлагаю два варианта:
1) Площадь Святого Великомученика Императора Всероссийского Николая;
2) Площадь Святый Великомучеников-Искупителей.
Так город искупит тяжкий грех цареубийства. Символично, что в будущем году 400 лет городу и 200 лет цареубийству. Думаю, это неспроста, это знак, что всем нам нужно покаяться. Можно также вместо непонятных конструкций, на которых постоянно бегают дети, построить часовню.
Зачотный троллинг.
От Поклонской-пять с плюсом.
За грамматические ошибки-епитимия.Пять раз "Отче наш" нараспев и восемь размашистых поклонов перед стенкой.
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Седой 11227
2 0
Площадь трудовой славы
Придется уточнять,что бывшей трудовой славы,т.к. трудиться на благо всей страны-дело было почетное,а сейчас...трудно найти прелести в труде на карман очередного жиробаса.
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Иван
0 0
Может быть просто площадь Славы? Имеется в виду - боевой и трудовой.
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Имя есть
0 0
Конечно же 100 лет, простите, неудобно с планшета набирать. Думаю, нужно составить петицию. Также можно обратиться к депутатам, например, к Наталье Поклонской, уверена, она нас поддержит. Считаю, что всем православным города нужно поддержать эту или подобную идею.
Ах, Александра! Вы же мой мозг привели в разбаланс. Начала отсчитывать 200 лет тому назад, сопоставлять с известными историческими фактами. Ничего у меня не складывалось, покуда вы не внесли поправку. Поосторожнее с датами, а то люди начинают нервничать )
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бревно Ленина
1 0
Если, к примеру, без стёба и дури...
Вообще-то по старым градостоительным планам проспект Бардина должен был продолжаться аккурат по правому краю нынешней площади с выходом на будущую, ныне не состоявшуюся, набережную Томи. Если бы дать площади имя Бардина, было бы, в принципе норм, имхо.
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Седой 11227
0 0
Ах, Александра! Вы же мой мозг привели в разбаланс. Начала отсчитывать 200 лет тому назад, сопоставлять с известными историческими фактами. Ничего у меня не складывалось, покуда вы не внесли поправку. Поосторожнее с датами, а то люди начинают нервничать )
У Александры мозги самой в разбалансе,коль за святого почитает убийцу,плясавшего на коронации после кровавых событий Ходынки, прогадившего всю Россию,взрастившего живодерский капитализм, отдавшего приказ на расстрел демонстрации рабочих и, будучи главнокомандующим во время войны, отрекшимся от престола и бросившим страну ( читай-дезертиром).
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бревно Ленина
0 0
не, дурью заниматься в комментах интереснее, м-дя...
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Седой 11227
0 0
Если, к примеру, без стёба и дури...
Вообще-то по старым градостоительным планам проспект Бардина должен был продолжаться аккурат по правому краю нынешней площади с выходом на будущую, ныне не состоявшуюся, набережную Томи. Если бы дать площади имя Бардина, было бы, в принципе норм, имхо.
А вот тут оспорить нечего и стоит подумать.
Если и называть кого новомодным словечком "отцы-основатели", то имя Бардина стоит записать в первые строчки.Только как быть с одноименным проспектом?
Не слишком много получится?
Кстати,и проспект не мешало бы на проспект сделать похожим.
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Имя есть
0 0
Если, к примеру, без стёба и дури...
Вообще-то по старым градостоительным планам проспект Бардина должен был продолжаться аккурат по правому краю нынешней площади с выходом на будущую, ныне не состоявшуюся, набережную Томи. Если бы дать площади имя Бардина, было бы, в принципе норм, имхо.
На мой взгляд, надо название давать нейтральное.
Бардина достаточно в городе увековечили! Честь, хвала ему (без стёба и дури).
Надо что-то современное, отдаленное от политики (времена меняются, политические предпочтения вместе с ними).
Желательно, что-то связанное с городом и по-русски! Хватит нам уже всяких dosok и пр.
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аватар
Александра
0 0
Седой:
У Александры мозги самой в разбалансе,коль за святого почитает убийцу,плясавшего на коронации после кровавых событий Ходынки, прогадившего всю Россию,взрастившего живодерский капитализм, отдавшего приказ на расстрел демонстрации рабочих и, будучи главнокомандующим во время войны, отрекшимся от престола и бросившим страну ( читай-дезертиром).
Либерально-коммунистическая ложь и клевета на Искупителя. Идите с Богом к г-ну Учителю.
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Седой 11227
0 0
Либерально-коммунистическая ложь и клевета на Искупителя. Идите с Богом к г-ну Учителю.
Матушка,поклоны стоило бить,отойдя от стены на два шага.
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аватар
бревно Ленина
0 0
Седой:
А вот тут оспорить нечего и стоит подумать.
Если и называть кого новомодным словечком "отцы-основатели", то имя Бардина стоит записать в первые строчки.Только как быть с одноименным проспектом?
Не слишком много получится?
Кстати,и проспект не мешало бы на проспект сделать похожим.
На память конкретно не приходит, но улица Ленина никогда не мешала бы площади Ленина или наоборот. Как бы площадь - одно, проспект - другое. В нерезиновой наверняка таких прецедентов пропасть. Погуглил сейчас - в Саратове Дегтярная улица заканчивается Дегтярной площадью, и все живы и здоровы.
Вот с проспектом не надо ничего делать, а то вырубят последние посадки и закатают асфальтом от и до, ну вот так мыслится ныне представление о проспектах у функционеров.
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Иван
0 0
А может быть, Кузнецкая площадь?
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аватар
Седой 11227
3 0
На память конкретно не приходит, но улица Ленина никогда не мешала бы площади Ленина или наоборот. Как бы площадь - одно, проспект - другое. В нерезиновой наверняка таких прецедентов пропасть. Погуглил сейчас - в Саратове Дегтярная улица заканчивается Дегтярной площадью, и все живы и здоровы.
Вот с проспектом не надо ничего делать, а то вырубят последние посадки и закатают асфальтом от и до, ну вот так мыслится ныне представление о проспектах у функционеров.
Я,кстати,об этом же позже подумал.Площадь-проспект.
Посадки так и так выпилят-это какая-то мозговая эррозия у нынешнего руководства-борьба с зеленью на улицах.
А проспект в проспект превращает не отсутствие деревьев,а пропускная способность(отсутствие гроздьев запаркованных машин),освещение.В исторический его превратит бережное сохранение архитектуры и отсутствие рекламных клякс дикой расцветки по всем фасадам.
Вот деревьев,как раз туда стоило бы добавить,т.к. большая пешеходная зона и тенистая свежая зелень там была бы к месту.
Но это не про наших любителей кастрации деревьев.
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бревно Ленина
0 0
На мой взгляд, надо название давать нейтральное.
Бардина достаточно в городе увековечили! Честь, хвала ему (без стёба и дури).
Надо что-то современное, отдаленное от политики (времена меняются, политические предпочтения вместе с ними).
Желательно, что-то связанное с городом и по-русски! Хватит нам уже всяких dosok и пр.
Современное, без политики, русское и нейтральное.

Таёжная

Вообще-то для нейтрального названия и вне политики нужно, чтобы горожане сами придумали название. А вообще-то площадь лысая как ладонь. Ни посадок на ней нет, ни фонтана. Поэтому тут только административным волеизъявлением, с опорой хотя бы на историю города, больше никак. )
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не
0 0
Сограждане, не надо особенно заморачиваться! У нас в городе, в основном, именно на этой площади проводятся все знаковые мероприятия. Исходя из этого - либо ГОРОДСКАЯ, либо ЦЕНТРАЛЬНАЯ.
Звучит как-то местечково..по- сельски
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аватар
бревно Ленина
0 0
Седой:
Я,кстати,об этом же позже подумал.Площадь-проспект.
Посадки так и так выпилят-это какая-то мозговая эррозия у нынешнего руководства-борьба с зеленью на улицах.
А проспект в проспект превращает не отсутствие деревьев,а пропускная способность(отсутствие гроздьев запаркованных машин),освещение.В исторический его превратит бережное сохранение архитектуры и отсутствие рекламных клякс дикой расцветки по всем фасадам.
Вот деревьев,как раз туда стоило бы добавить,т.к. большая пешеходная зона и тенистая свежая зелень там была бы к месту.
Но это не про наших любителей кастрации деревьев.
В принципе, да, со всем согласен.
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Иван
0 0
Площадь Металлургов, Площадь Славы, Кузнецкая площадь. Думаю, три самых нейтральных и по делу названия.
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Седой 11227
0 0
Современное, без политики, русское и нейтральное.

Таёжная

Вообще-то для нейтрального названия и вне политики нужно, чтобы горожане сами придумали название. А вообще-то площадь лысая как ладонь. Ни посадок на ней нет, ни фонтана. Поэтому тут только административным волеизъявлением, с опорой хотя бы на историю города, больше никак. )
У нас город не нейтральный.
От слова совсем.
Форпост освоения Сибири,потом провинциальное патриархальное захолустье,прогремевшее в стихах и ставшее без прикрас одним из центров индустрии.
Современное его состояние со стыдом умалчиваем-все поправимо,но название не должно быть безликим.
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бревно Ленина
0 0
Седой:
У нас город не нейтральный.
От слова совсем.
Форпост освоения Сибири,потом провинциальное патриархальное захолустье,прогремевшее в стихах и ставшее без прикрас одним из центров индустрии.
Современное его состояние со стыдом умалчиваем-все поправимо,но название не должно быть безликим.
История-то у города богатая, как говорится - слава богу, есть на что опереться в выборе темы. Но насчёт нейтрального названия тоже ничего плохого не вижу. Такое название могло бы опираться на какие-то внешние признаки, визуальные, чтобы легко и естественно войти в ткань языка. Но площадь безлика, нет ничего цепляющего внимание. Может быть, тем и современна (цинично ухмыляюсь). Кстати, название площади, вариант
Современная
ггг
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бревно Ленина
0 0
А может быть, Кузнецкая площадь?
Кузнецкий район в одном углу, Кузнецкая площадь в другом. Путаница. Вот если Кузнецкстроевцев, благо тут же одноимённая улица, тогда могет быть. Но для произношения сложновато.
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Седой 11227
0 0
История-то у города богатая, как говорится - слава богу, есть на что опереться в выборе темы. Но насчёт нейтрального названия тоже ничего плохого не вижу. Такое название могло бы опираться на какие-то внешние признаки, визуальные, чтобы легко и естественно войти в ткань языка. Но площадь безлика, нет ничего цепляющего внимание. Может быть, тем и современна (цинично ухмыляюсь). Кстати, название площади, вариант
Современная
ггг
Когда люди сами тянутся на площадь-название появляется из народа.Если народ идет туда с радостью и уходит без обиды-название уважительное.
Эта площадь после того,как место ЗАГСа занял СК превратилась в тусовочный "по случаю" пятак с ларьками и место для отстоя вонючих бродячих зоопарков,т.е. потеряла даже логическое предназначение.Нет ЗАГСа-нет смысла,кроме как собраться и пиваса пососать,глядя на заплесневелых столичных "звезд".
Для этих целей она и нужна лысой-просматривается насквозь и никто не спотыкается.
Ни одно название не прилипнет к месту,где время от времени проводят балаган для "трудящихся масс" кроме жаргонного.
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