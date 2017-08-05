Один из жителей Новокузнецка считает, что площади общественных мероприятий Центрального района нужно дать другое название.
К сожалению, главная площадь города имеет странно-казённое название — площадь Общественных мероприятий Центрального района. Построенная как временная, сегодня она стала неотъемлемой частью Новокузнецка и уже вряд ли сменит своё место. В связи с этим предлагаю дать площади своё имя, — написал горожанин на сайте общественных инициатив.
В качестве возможных вариантов он предлагает следующие:
1. Площадь Казаков-первопроходцев
2. Площадь Эдуарда Зеленина
3. Площадь генерала Путилова
4. Площадь 400-летия Новокузнецка
По задумке автора, чтобы выбрать подходящее название, нужно объявить конкурс через городские СМИ, выбрать три варианта и провести голосование в интернете.
Со своей стороны новокузнечанин готов оказать информационную поддержку для реализации этой инициативы.
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Именем генерала,поддержавшего Колчаковскую власть и бывшим комендантом города...кхм...Может,стоит освежить память и перечитать материалы -что творил Колчак в Сибири и спросить Историю-не за то ли генерала к стенке прислонили?
Имени 400-летия Новокузнецка не менее казенное название,чем площадь общественных мероприятий.
Имени Зеленина...Кто-нибудь видел мультфильм "Случай с художником"?Посмотрите-там как раз про "творчество".
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Что у нас там проводят на этой площади?
Праздники.
Площадь "Улыбка"-вполне себе название.
Просто и суть места отображает.
Площадь Сталина! От названия город Сталинск!
Пусть единая россия с медведевым и депутами трясется в ужасе от этого названия!
Все названия про казаков и белой контры в топку
1) Площадь Святого Великомученика Императора Всероссийского Николая;
2) Площадь Святый Великомучеников-Искупителей.
Так город искупит тяжкий грех цареубийства. Символично, что в будущем году 400 лет городу и 200 лет цареубийству. Думаю, это неспроста, это знак, что всем нам нужно покаяться. Можно также вместо непонятных конструкций, на которых постоянно бегают дети, построить часовню.
1) Площадь Святого Великомученика Императора Всероссийского Николая;
2) Площадь Святый Великомучеников-Искупителей.
Так город искупит тяжкий грех цареубийства. Символично, что в будущем году 400 лет городу и 200 лет цареубийству. Думаю, это неспроста, это знак, что всем нам нужно покаяться. Можно также вместо непонятных конструкций, на которых постоянно бегают дети, построить часовню.
1) Площадь Святого Великомученика Императора Всероссийского Николая;
2) Площадь Святый Великомучеников-Искупителей.
Так город искупит тяжкий грех цареубийства. Символично, что в будущем году 400 лет городу и 200 лет цареубийству. Думаю, это неспроста, это знак, что всем нам нужно покаяться. Можно также вместо непонятных конструкций, на которых постоянно бегают дети, построить часовню.
От Поклонской-пять с плюсом.
За грамматические ошибки-епитимия.Пять раз "Отче наш" нараспев и восемь размашистых поклонов перед стенкой.
Вообще-то по старым градостоительным планам проспект Бардина должен был продолжаться аккурат по правому краю нынешней площади с выходом на будущую, ныне не состоявшуюся, набережную Томи. Если бы дать площади имя Бардина, было бы, в принципе норм, имхо.
Вообще-то по старым градостоительным планам проспект Бардина должен был продолжаться аккурат по правому краю нынешней площади с выходом на будущую, ныне не состоявшуюся, набережную Томи. Если бы дать площади имя Бардина, было бы, в принципе норм, имхо.
Если и называть кого новомодным словечком "отцы-основатели", то имя Бардина стоит записать в первые строчки.Только как быть с одноименным проспектом?
Не слишком много получится?
Кстати,и проспект не мешало бы на проспект сделать похожим.
Вообще-то по старым градостоительным планам проспект Бардина должен был продолжаться аккурат по правому краю нынешней площади с выходом на будущую, ныне не состоявшуюся, набережную Томи. Если бы дать площади имя Бардина, было бы, в принципе норм, имхо.
Бардина достаточно в городе увековечили! Честь, хвала ему (без стёба и дури).
Надо что-то современное, отдаленное от политики (времена меняются, политические предпочтения вместе с ними).
Желательно, что-то связанное с городом и по-русски! Хватит нам уже всяких dosok и пр.
У Александры мозги самой в разбалансе,коль за святого почитает убийцу,плясавшего на коронации после кровавых событий Ходынки, прогадившего всю Россию,взрастившего живодерский капитализм, отдавшего приказ на расстрел демонстрации рабочих и, будучи главнокомандующим во время войны, отрекшимся от престола и бросившим страну ( читай-дезертиром).
А вот тут оспорить нечего и стоит подумать.
Если и называть кого новомодным словечком "отцы-основатели", то имя Бардина стоит записать в первые строчки.Только как быть с одноименным проспектом?
Не слишком много получится?
Кстати,и проспект не мешало бы на проспект сделать похожим.
Вот с проспектом не надо ничего делать, а то вырубят последние посадки и закатают асфальтом от и до, ну вот так мыслится ныне представление о проспектах у функционеров.
Вот с проспектом не надо ничего делать, а то вырубят последние посадки и закатают асфальтом от и до, ну вот так мыслится ныне представление о проспектах у функционеров.
Посадки так и так выпилят-это какая-то мозговая эррозия у нынешнего руководства-борьба с зеленью на улицах.
А проспект в проспект превращает не отсутствие деревьев,а пропускная способность(отсутствие гроздьев запаркованных машин),освещение.В исторический его превратит бережное сохранение архитектуры и отсутствие рекламных клякс дикой расцветки по всем фасадам.
Вот деревьев,как раз туда стоило бы добавить,т.к. большая пешеходная зона и тенистая свежая зелень там была бы к месту.
Но это не про наших любителей кастрации деревьев.
Бардина достаточно в городе увековечили! Честь, хвала ему (без стёба и дури).
Надо что-то современное, отдаленное от политики (времена меняются, политические предпочтения вместе с ними).
Желательно, что-то связанное с городом и по-русски! Хватит нам уже всяких dosok и пр.
Таёжная
Вообще-то для нейтрального названия и вне политики нужно, чтобы горожане сами придумали название. А вообще-то площадь лысая как ладонь. Ни посадок на ней нет, ни фонтана. Поэтому тут только административным волеизъявлением, с опорой хотя бы на историю города, больше никак. )
Я,кстати,об этом же позже подумал.Площадь-проспект.
Посадки так и так выпилят-это какая-то мозговая эррозия у нынешнего руководства-борьба с зеленью на улицах.
А проспект в проспект превращает не отсутствие деревьев,а пропускная способность(отсутствие гроздьев запаркованных машин),освещение.В исторический его превратит бережное сохранение архитектуры и отсутствие рекламных клякс дикой расцветки по всем фасадам.
Вот деревьев,как раз туда стоило бы добавить,т.к. большая пешеходная зона и тенистая свежая зелень там была бы к месту.
Но это не про наших любителей кастрации деревьев.
Таёжная
Вообще-то для нейтрального названия и вне политики нужно, чтобы горожане сами придумали название. А вообще-то площадь лысая как ладонь. Ни посадок на ней нет, ни фонтана. Поэтому тут только административным волеизъявлением, с опорой хотя бы на историю города, больше никак. )
От слова совсем.
Форпост освоения Сибири,потом провинциальное патриархальное захолустье,прогремевшее в стихах и ставшее без прикрас одним из центров индустрии.
Современное его состояние со стыдом умалчиваем-все поправимо,но название не должно быть безликим.
У нас город не нейтральный.
От слова совсем.
Форпост освоения Сибири,потом провинциальное патриархальное захолустье,прогремевшее в стихах и ставшее без прикрас одним из центров индустрии.
Современное его состояние со стыдом умалчиваем-все поправимо,но название не должно быть безликим.
Современная
ггг
Современная
ггг
Эта площадь после того,как место ЗАГСа занял СК превратилась в тусовочный "по случаю" пятак с ларьками и место для отстоя вонючих бродячих зоопарков,т.е. потеряла даже логическое предназначение.Нет ЗАГСа-нет смысла,кроме как собраться и пиваса пососать,глядя на заплесневелых столичных "звезд".
Для этих целей она и нужна лысой-просматривается насквозь и никто не спотыкается.
Ни одно название не прилипнет к месту,где время от времени проводят балаган для "трудящихся масс" кроме жаргонного.