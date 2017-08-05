Один из жителей Новокузнецка считает, что площади общественных мероприятий Центрального района нужно дать другое название.

К сожалению, главная площадь города имеет странно-казённое название — площадь Общественных мероприятий Центрального района. Построенная как временная, сегодня она стала неотъемлемой частью Новокузнецка и уже вряд ли сменит своё место. В связи с этим предлагаю дать площади своё имя, — написал горожанин на сайте общественных инициатив.

В качестве возможных вариантов он предлагает следующие:

1. Площадь Казаков-первопроходцев

2. Площадь Эдуарда Зеленина

3. Площадь генерала Путилова

4. Площадь 400-летия Новокузнецка

По задумке автора, чтобы выбрать подходящее название, нужно объявить конкурс через городские СМИ, выбрать три варианта и провести голосование в интернете.

Со своей стороны новокузнечанин готов оказать информационную поддержку для реализации этой инициативы.