Минздрав сообщил о снижении смертности в России.

По данным ведомства, в 2016-ом году продолжительность жизни в нашей стране увеличилась на полгода. Этот показатель впервые достигнул отметки в 72 года. Смертность во всех группах населения снизилась.

За 2016 год в России удалось сохранить на 17,5 тысячи жизней больше, чем годом ранее, — передаёт ТВЦ сообщение Минздрава.

В ведомстве отметили, что снижение смертности продолжилось в 2017 году.