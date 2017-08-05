Минздрав сообщил о снижении смертности в России.
По данным ведомства, в 2016-ом году продолжительность жизни в нашей стране увеличилась на полгода. Этот показатель впервые достигнул отметки в 72 года. Смертность во всех группах населения снизилась.
За 2016 год в России удалось сохранить на 17,5 тысячи жизней больше, чем годом ранее, — передаёт ТВЦ сообщение Минздрава.
В ведомстве отметили, что снижение смертности продолжилось в 2017 году.
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Большую половину жизни человек рос и его здоровье охранялось советской системой здравоохранения.
Он питался совсем не соевой и пальмовой продукцией,проходил диспансеризацию,находился под наблюдением профилактической медицины,отдыхал в доступных санаториях.
Т.е. фундамент здоровья,позволивший ему "пробежать" 25 лет "оптимизации" медучреждений,закладывался в другой реальности.
В чем же заслуга нынешних эскулапов?В том,что не "залечили" раньше срока?
Присваивать себе чужие заслуги-визитная карточка современных управленцев.
Будь то победа в далекой войне или же как здесь- пресловутый "возраст дожития".
"РАЗДЕЛ 10. Применение статьи
Каждое государство-член предпринимает на своих территориях действия, необходимые для введения в силу через свое законодательство принципов, изложенных в настоящей статье, и предоставляет Фонду подробные сведения о предпринятых им действиях"
Депутаты просто ищут оправдание антинародным законам, скрывая, что они лишь выполняют декоративную функцию власти банкиров.
"Помоги государству - умри в день выхода на пенсию. ПФ России"