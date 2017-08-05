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Названа средняя продолжительность жизни россиян

Сегодня 11:00
325
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
borovichionline.ru

Минздрав сообщил о снижении смертности в России.

По данным ведомства, в 2016-ом году продолжительность жизни в нашей стране увеличилась на полгода. Этот показатель впервые достигнул отметки в 72 года. Смертность во всех группах населения снизилась.

За 2016 год в России удалось сохранить на 17,5 тысячи жизней больше, чем годом ранее, — передаёт ТВЦ сообщение Минздрава.

В ведомстве отметили, что снижение смертности продолжилось в 2017 году.

Комментарии 5
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Седой 11227
32 0
А если посмотреть на жизнь ушедших в 72 года,то что мы видим?
Большую половину жизни человек рос и его здоровье охранялось советской системой здравоохранения.
Он питался совсем не соевой и пальмовой продукцией,проходил диспансеризацию,находился под наблюдением профилактической медицины,отдыхал в доступных санаториях.
Т.е. фундамент здоровья,позволивший ему "пробежать" 25 лет "оптимизации" медучреждений,закладывался в другой реальности.
В чем же заслуга нынешних эскулапов?В том,что не "залечили" раньше срока?
Присваивать себе чужие заслуги-визитная карточка современных управленцев.
Будь то победа в далекой войне или же как здесь- пресловутый "возраст дожития".
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Марыся
34 0
почему так вдруг стала продолжительность жизни увеличиваться,? Да ппотому, чтоб увеличить пенсионный возраст.Мол, в других странах 65 лет идут на пенсию,нам бы так.Вот только продолжительностьжизни у нас мааленькая ..Сама читала, указание, чтоб депутаты увеличили продолжительность жизни, тогда удивилась, как они смогут. А ведь могут, только это на бумаге...
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Кукин
0 4
В натуре увеличилась. Щас лекарства и технологии забугровские хорошие. И нам что то перепадает. Не смотря на настойку из боярки и фельдшеров в качестве врачей.
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Миша
0 0
почему так вдруг стала продолжительность жизни увеличиваться,? Да ппотому, чтоб увеличить пенсионный возраст.Мол, в других странах 65 лет идут на пенсию,нам бы так.Вот только продолжительностьжизни у нас мааленькая ..Сама читала, указание, чтоб депутаты увеличили продолжительность жизни, тогда удивилась, как они смогут. А ведь могут, только это на бумаге...
Увеличения пенсионного возраста несколько лет назад потребовал сначала Всемирный банк, затем МВФ, через ЦБ РФ. А у РФ обязательства принять соответствующие законы по "Соглашению с МВФ".
"РАЗДЕЛ 10. Применение статьи
Каждое государство-член предпринимает на своих территориях действия, необходимые для введения в силу через свое законодательство принципов, изложенных в настоящей статье, и предоставляет Фонду подробные сведения о предпринятых им действиях"
Депутаты просто ищут оправдание антинародным законам, скрывая, что они лишь выполняют декоративную функцию власти банкиров.
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ПФ России"
0 0
почему так вдруг стала продолжительность жизни увеличиваться,? Да ппотому, чтоб увеличить пенсионный возраст.Мол, в других странах 65 лет идут на пенсию,нам бы так.Вот только продолжительностьжизни у нас мааленькая ..Сама читала, указание, чтоб депутаты увеличили продолжительность жизни, тогда удивилась, как они смогут. А ведь могут, только это на бумаге...
Надо срочно поднимать пенсионный возраст!!! Дет до 80, чтоб точно ни кто не дожил до пенсии.
"Помоги государству - умри в день выхода на пенсию. ПФ России"
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