Американская актриса Синтия Никсон собралась побороться за должность главы штата Нью-Йорк. Зрителям она известна по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе».

В прошлом 51-летняя актриса уже рассматривала возможность выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, но только теперь решила претворить планы в жизнь, передаёт «Интерфакс».

По словам аналитика Билли Истона, Синтия Никсон — готовый кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей. Между тем, сама актриса не даёт комментарии.

Отмечается, что выборы губернатора Нью-Йорка состоятся в 2018 году.