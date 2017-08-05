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Актриса из «Секса в большом городе» претендует на пост губернатора

Сегодня 12:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pln-pskov.ru

Американская актриса Синтия Никсон собралась побороться за должность главы штата Нью-Йорк. Зрителям она известна по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе».

В прошлом 51-летняя актриса уже рассматривала возможность выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, но только теперь решила претворить планы в жизнь, передаёт «Интерфакс».

По словам аналитика Билли Истона, Синтия Никсон — готовый кандидат с прогрессивными идеями, которые будут привлекать людей. Между тем, сама актриса не даёт комментарии.

Отмечается, что выборы губернатора Нью-Йорка состоятся в 2018 году.

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